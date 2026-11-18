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मध्य प्रदेश में हर दूसरा व्यक्ति तंबाकू की गिरफ्त में, चौथा कम वजन तो पांचवे को शराब की लत

भोपाल: 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस है. इस अवसर पर पुरुषों के सम्मान, अधिकारों और उनकी सामाजिक भूमिका के साथ उनकी सेहत पर भी चर्चा जरूरी है. मध्य प्रदेश की बात करें तो पुरुषों के स्वास्थ्य की तस्वीर कई गंभीर चुनौतियों की ओर इशारा कर रही है.

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानि एनएफएचएस-6 के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 47.7 प्रतिशत पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि 28.3 प्रतिशत पुरुष कम वजन की समस्या से जूझ रहे हैं. वहीं 18.5 प्रतिशत पुरुष शराब का सेवन करते हैं और 17.6 प्रतिशत ओवरवेट हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों के सामने केवल नशे की आदत ही नहीं, बल्कि पोषण की कमी और असंतुलित जीवनशैली भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गई है.

पुरुषों की सेहत का दूसरा चिंताजनक पहलू पोषण की स्थिति है. एनएफएचएस-6 के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के 28.3 प्रतिशत पुरुषों का बाडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई सामान्य से कम है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 30.7 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 21.9 प्रतिशत पुरुष कम वजन की श्रेणी में हैं. वहीं एनएफएचएस-5 में कम बीएमआई वाले पुरुषों का प्रतिशत 20.8 था. यानी पांचवें सर्वे के मुकाबले इसमें 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

एनएफएचएस-6 के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 47.7 प्रतिशत पुरुष किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं. ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 52.6 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 35.2 प्रतिशत पुरुष तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं. यानी ग्रामीण क्षेत्रों में हर 2 में से 1 पुरुष तंबाकू की गिरफ्त में है. जबकि एनएफएचएस-5 में यह आंकड़ा 46.4 प्रतिशत था. यानी पांचवें और छठे सर्वे के बीच तंबाकू सेवन में 1.3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है.

तंबाकू के साथ शराब का सेवन भी पुरुषों की सेहत के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. ताजा सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में 18.5 प्रतिशत पुरुष शराब का सेवन करते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 20.4 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 13.7 प्रतिशत पुरुष शराब पीते हैं. एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के अनुसार, शराब का सेवन करने वाले पुरुषों का प्रतिशत 17 था. इस तरह इसमें भी 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. शराब का लगातार सेवन लिवर संबंधी बीमारियों, उच्च रक्तचाप और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है.

चौथा कम वजन तो पांचवे को शराब की लत (ETV Bharat)

कम वजन के साथ मोटापे की भी चुनौती

मध्य प्रदेश में पुरुषों की सेहत की तस्वीर का एक और पहलू है. जहां बड़ी संख्या में पुरुष कम वजन की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओवरवेट और मोटापे का खतरा भी बढ़ रहा है. एनएफएचएस-6 के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 17.6 प्रतिशत पुरुष ओवरवेट या मोटापे की श्रेणी में हैं. शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 26.9 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 14.1 प्रतिशत है. वहीं एनएफएचएस-5 में यह आंकड़ा 15.6 प्रतिशत था. यानी 5 साल के अंतराल में इसमें भी 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है.

भोपाल में जय प्रकाश चिकित्सालय के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर आईके चुघ बताते हैं, "नशे और पोषण की समस्या के साथ गैर-संचारी बीमारियों का खतरा भी पुरुषों के लिए चिंता का विषय है. एनएफएचएस-6 के अनुसार मध्य प्रदेश में 18.3 प्रतिशत पुरुषों का ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl से अधिक पाया गया या वे इसे नियंत्रित करने के लिए दवाएं ले रहे हैं. जबकि एनएफएचएस-5 में यह आंकड़ा 12.2 प्रतिशत था. वहीं 15.4 प्रतिशत पुरुषों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया गया या वे इसके नियंत्रण के लिए दवाएं ले रहे हैं."

इस बार की थीम है द फ्यूचर इज एवरी वन

19 नवंबर को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस का उद्देश्य पुरुषों के स्वास्थ्य, कल्याण और सामाजिक योगदान से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना भी है. इसीलिए अंतराष्ट्रीय पुरुष दिवस वर्ष 2026 की थीम द फ्यूचर इज एवरी वन रखी गई है. डॉक्टर आईके चुघ के अनुसार, "पुरुषों की सेहत को लेकर जागरूकता केवल किसी एक दिन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. तंबाकू और शराब से दूरी, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय पर स्वास्थ्य जांच को जीवनशैली का हिस्सा बनाना जरूरी है."