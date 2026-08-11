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नेक्सा एवरग्रीन घोटाला: 2676 करोड़ की धोखाधड़ी में ED ने संचालक को किया गिरफ्तार

धनराशि धोलेरा में इन्वेस्ट करने का दिया झांसा: ईडी ने बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी के संबंध में राजस्थान पुलिस द्वारा नेक्सा एवरग्रीन ग्रुप के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर और दाखिल चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की. जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी रणवीर बिजारनिया और सुभाष चंद्र बिजनोरिया उर्फ सुभाष चंद्र बिजारनिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर निवेशकों को यह झूठा विश्वास दिलाकर आकर्षित किया कि उनकी धनराशि गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में भूमि विकास और प्लॉटिंग परियोजनाओं में निवेश की जाएगी.

चार दिन की रिमांड पर आरोपी: इस बयान में बताया गया है कि नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी के मामले में रणवीर बिजारनिया और सुभाष चंद्र बिजनोरिया उर्फ सुभाष बिजारणिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बड़ी संख्या में निवेशकों से 2,676 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा की थी. ईडी ने सुभाष चंद्र बिजारनिया को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को 13 अगस्त, 2026 तक चार दिन की रिमांड पर सौंपा है.

जयपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी से जुड़े मामले में कंपनी के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला करीब 2,676 करोड़ रुपए की जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़ा है. जिसमें प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है. ईडी की ओर से आज मंगलवार को जारी एक बयान में बताया गया है कि जयपुर आंचलिक इकाई ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन जांच मामले में नेमीचंद के पुत्र सुभाष चंद्र बिजनोरिया उर्फ सुभाष चंद्र बिजारनिया को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत 10 अगस्त को गिरफ्तार किया है.

नए निवेशक जोड़ने पर आकर्षक पुरस्कार का वादा: निवेशकों को 60 सप्ताह तक 3 प्रतिशत साप्ताहिक रिटर्न या प्लॉट आवंटित किए जाने का आश्वासन देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया. इसके अतिरिक्त, बहुस्तरीय रेफरल योजना के तहत नए निवेशकों को जोड़ने के लिए कमीशन तथा लैपटॉप, मोटरसाइकिल और कार सहित विभिन्न पुरस्कारों की पेशकश की गई.

एक जाल बनाकर रची योजना: ईडी की जांच में पता चला कि सुभाष चंद्र बिजनोरिया नेक्सा एवरग्रीन ग्रुप के प्रमुख योजनाकारों और संचालकों में से एक थे और रणवीर बिजनोरिया के साथ मिलकर पूरे धोखाधड़ी वाले ऑपरेशन पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे. उन्होंने अपराध से अर्जित आगम की लेयरिंग और रूटिंग के लिए सहयोगियों और निवेशकों के नाम पर कंपनियों, एलएलपी, साझेदारी फर्मों और स्वामित्व प्रतिष्ठानों का एक जाल बनाया और संचालित किया.

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धन का वास्तविक स्त्रोत छिपाने का प्रयास: इन संस्थाओं और उनके बैंक खातों का व्यवस्थित रूप से निवेशकों से धन एकत्र करने, अंतर-खाता हस्तांतरण, पोंजी योजना की प्रकृति के अनुरूप पहले के निवेशकों को रिटर्न का भुगतान करने तथा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया. जिससे धन के वास्तविक स्रोत और स्वामित्व को छिपाया जा सके. जांच में यह भी पता चला कि सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, निवेशक प्रबंधन, बैंकिंग संचालन, संस्थाओं का निगमन तथा धन का डायवर्जन सभी उनके निर्देशों के तहत किया गया था.

ईडी ने 25 ठिकानों पर चलाया था सर्च ऑपरेशन: इससे पहले भी इस निदेशालय द्वारा पीएमएलए की धारा 17 के तहत जून 2025 में जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद में 25 स्थानों पर तलाशी ली गई थी. तलाशी के दौरान 2.04 करोड़ रुपए की नकदी के साथ-साथ विभिन्न अपराध-संकेती अभिलेख और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे. इसके अलावा, नेक्सा ग्रुप की विभिन्न संस्थाओं/सहयोगियों से जुड़े बैंक खातों/क्रिप्टो खातों में लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि भी फ्रीज की गई थी. मामले की जांच जारी है.

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