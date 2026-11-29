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नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी: 932 करोड़ रुपए की धांधली के मास्टरमाइंड को ईडी ने किया गिरफ्तार

जयपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जयपुर आंचलिक कार्यालय ने 'नेक्सा एवरग्रीन ग्रुप' धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रणवीर सिंह उर्फ रणवीर बिजारणिया को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत की गई है. मामले में 2019 से 2023 के बीच बड़ी संख्या में निवेशकों से लगभग 2,676 करोड़ रुपए जुटाए गए थे. रणवीर बिजारणिया इस पूरी धोखाधड़ी योजना का मुख्य मास्टरमाइंड था. उसे जयपुर की विशेष अदालत (PMLA) के समक्ष पेश किया गया. कोर्ट ने उसे 3 दिसंबर, 2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है.

हर सप्ताह 3 फीसदी रिटर्न या प्लॉट का झांसा: ईडी ने राजस्थान पुलिस द्वारा 'नेक्सा एवरग्रीन ग्रुप' के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की थी. जांच में सामने आया कि रणवीर बिजारणिया ने सुभाष चंद्र बिजारणिया और अन्य साथियों के साथ मिलकर निवेशकों को यह झूठा झांसा दिया कि उनका पैसा गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में भूमि विकास और प्लॉटिंग परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा. निवेशकों को 60 सप्ताह तक हर सप्ताह तीन फीसदी रिटर्न देने या धोलेरा सिटी में प्लॉट देने का वादा किया गया.

पिछले साल 25 ठिकानों पर की छापेमारी: इससे पहले, जून 2025 में ईडी ने PMLA की धारा 17 के तहत जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और अहमदाबाद में 25 ठिकानों पर तलाशी ली और 2.05 करोड़ रुपए नकद जब्त किए. बैंक तथा क्रिप्टो खातों में मौजूद 15.31 करोड़ रुपए फ्रीज किए. मामले के एक अन्य आरोपी सुभाष चंद्र बिजारणिया को 10 अगस्त, 2026 को गिरफ्तार किया था. इसके अलावा, इस साल 6 अगस्त के एक 'प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर' (अस्थाई कुर्की आदेश) के जरिए, ईडी ने 69 अचल संपत्तियों और 26 बैंक खातों / टर्म डिपॉजिट में मौजूद रकम को कुर्क कर लिया है. इनकी कुल कीमत 34.91 करोड़ रुपए है.

रकम का स्रोत और मालिकाना हक छिपाया: इन इकाइयों और उनके बैंक खातों का इस्तेमाल निवेशकों से पैसा जुटाने, पोंजी स्कीम की तरह पुराने निवेशकों को रिटर्न देने और अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था. इस तरह, इन पैसों के असली स्रोत और मालिकाना हक को छिपाया गया. जांच में यह भी पता चला कि सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, निवेशक प्रबंधन, बैंकिंग कामकाज और पैसों को इधर-उधर करने का सारा काम उन्हीं के निर्देशों पर किया जाता था.

कंपनियों और फर्मों का जाल बिछाकर किया खेल: ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि रणवीर बिजारणिया 'नेक्सा एवरग्रीन' का मुख्य सूत्रधार था. वह और सुभाष चंद्र बिजारणिया मिलकर इस पूरी धोखाधड़ी को नियंत्रित करते थे. उन्होंने अपने साथियों और निवेशकों के नाम पर कई कंपनियों, LLP, पार्टनरशिप फर्मों और प्रोप्राइटरशिप फर्मों का एक जाल बिछा रखा था और उन्हीं के जरिए वे अपना काम चलाते थे.

नए निवेशक जोड़ने पर उपहार का लालच: एक 'मल्टी-लेवल रेफरल स्कीम' के तहत नए निवेशकों को जोड़ने पर कमीशन और लैपटॉप, मोटरसाइकिल व कारों जैसे इनाम देने का लालच देने की बात भी जांच में सामने आई है. कंपनी के सॉफ्टवेयर डेटा के अनुसार, 47,664 निवेशकों को उनके द्वारा निवेश की गई रकम से भी कम राशि वापस मिली. जिससे कुल 932.54 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.

अब तक 52 करोड़ की संपत्ति अटैच: ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, उसमें गुजरात में जमीन और प्लॉट, गोवा में रिहायशी फ्लैट और एक रिसॉर्ट कंपनी में हिस्सेदारी शामिल है. इस तरह, अब तक इस मामले में लगभग 52 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की जा चुकी है. ईडी ने 7 अगस्त, 2026 को जयपुर की विशेष अदालत (PMLA) में सुभाष चंद्र बिजारणिया और अन्य आरोपियों / संस्थाओं के खिलाफ 'प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट' (अभियोजन शिकायत) भी दायर की है. मामले की आगे की जांच जारी है.

इधर, LEEL इलेक्ट्रिकल्स पर भी कसा शिकंजा: वहीं, ईडी ने 376.83 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में LEEL इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के 22 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दर्ज की है. जयपुर जोनल कार्यालय ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) के तहत, जयपुर की विशेष अदालत (PMLA) में 26 नवंबर को एक अभियोजन शिकायत दर्ज की है. यह शिकायत LEEL इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (जिसे पहले लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्रमोटर भरत राज पुंज और रेनू पुंज सहित 8 व्यक्तियों और 14 कंपनियों के खिलाफ है. यह मामला कंपनी से जुड़ी बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है.

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सीबीआई की एफआईआर के बाद ईडी की जांच: ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जांच एजेंसी ने अपनी जांच की शुरुआत CBI (BS&FB, नई दिल्ली) द्वारा LEEL इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसके अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर की थी. इसके बाद CBI ने भरत राज पुंज और कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी. जांच में पता चला कि कंपनी के प्रमोटरों और वरिष्ठ अधिकारियों ने फर्जी वित्तीय विवरण जमा करके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को धोखा दिया.

2,265 करोड़ की दिखाई फर्जी बिक्री: जांच में पाया गया कि कंपनी के खातों में ऐसे काल्पनिक 'प्रॉफिट सेंटर' दिखाए गए, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं था. साथ ही, ऐसी इकाइयों के साथ लगभग 2,265 करोड़ रुपए की फर्जी बिक्री दिखाई गई, जो असल में कभी मौजूद ही नहीं थीं. कंपनी को मुनाफे में दिखाया गया, जबकि वास्तव में वह घाटे में चल रही थी. इन्हीं फर्जी खातों के आधार पर बैंकों ने कंपनी की क्रेडिट सुविधाओं को न केवल जारी रखा, बल्कि बढ़ाया भी, जिससे SBI और IDBI बैंक को 376.83 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.

विदेशी कंपनियों में ट्रांसफर की रकम:जांच से पता चला है कि बैंक के फंड को सुनियोजित तरीके से प्रमोटरों द्वारा नियंत्रित कंपनियों के नेटवर्क में भेज दिया गया. यह पैसा लोन, एडवांस और 'इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट' के रूप में ट्रांसफर किया गया था. इसके अलावा, 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निवेश और लोन के नाम पर चेक गणराज्य, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में स्थित विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों को भेजी गई. बाद में, इस फंड का एक बड़ा हिस्सा कंपनी की किताबों से 'राइट ऑफ' कर दिया गया.

निजी और घरेलू खर्च के लिए रकम का इस्तेमाल: इधर-उधर किए गए फंड का एक हिस्सा, प्रमोटर-ग्रुप की कंपनियों के जरिए वापस कंपनी में 'शेयर कैपिटल' के रूप में लाया गया. ऐसा 'स्कीम ऑफ अरेंजमेंट' के तहत शेयर अलॉट करके और वारंट को शेयरों में बदलकर किया गया. इससे प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 38.36 फीसदी से बढ़कर 56.19 फीसदी हो गई और कंपनी के अपने ही उधार लिए गए फंड को प्रमोटर का योगदान बताकर पेश किया गया. बाकी फंड का इस्तेमाल संबंधित कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया. इनमें से कई संपत्तियों को बाद में बेच दिया गया और उससे मिली रकम का इस्तेमाल प्रमोटर परिवार के निजी और घरेलू खर्चों के लिए किया गया.

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