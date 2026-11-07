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न्यूज पोर्टल संचालक दीपक टंडन गिरफ्तार, AI से तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप, DSP उगाही केस में भी उछला था नाम

न्यूज पोर्टल का संपादक दीपक टंडन गिरफ्तार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर : बिलासपुर पुलिस ने एआई से तस्वीरें बदलकर आपत्तिजनक खबरें प्रकाशित करने के मामले में एक न्यूज पोर्टल संचालक को गिरफ्तार किया है. संचालक दीपक टंडन को सिरगिट्टी पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार किया है. दीपक टंडन पर AI के माध्यम से फर्जी तस्वीर लगाकर व्यक्ति और संस्थाओं की छवि धूमिल कर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप है.



रायपुर से हुई गिरफ्तारी