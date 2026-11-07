न्यूज पोर्टल संचालक दीपक टंडन गिरफ्तार, AI से तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप, DSP उगाही केस में भी उछला था नाम
बिलासपुर पुलिस ने न्यूज पोर्टल के संचालक को ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी दीपक टंडन पहले भी विवादों में रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 4:11 PM IST
बिलासपुर : बिलासपुर पुलिस ने एआई से तस्वीरें बदलकर आपत्तिजनक खबरें प्रकाशित करने के मामले में एक न्यूज पोर्टल संचालक को गिरफ्तार किया है. संचालक दीपक टंडन को सिरगिट्टी पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार किया है. दीपक टंडन पर AI के माध्यम से फर्जी तस्वीर लगाकर व्यक्ति और संस्थाओं की छवि धूमिल कर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप है.
रायपुर से हुई गिरफ्तारी
एआई तकनीक से तस्वीरों में बदलाव कर आपत्तिजनक एवं भ्रामक खबरें प्रकाशित करने के मामले में थाना सिरगिट्टी पुलिस ने ‘द हनी बैजर न्यूज़’ पोर्टल के संचालक दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन, उम्र 46 वर्ष, को रायपुर स्थित रजत प्राइम अपार्टमेंट, थाना न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है.
क्या था आरोप
दिनांक 29 अक्टूबर 2026 को महाराणा प्रताप नगर, तिफरा निवासी मणिशंकर पांडेय ने थाना सिरगिट्टी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी तस्वीर को एआई तकनीक से परिवर्तित कर न्यूज़ पोर्टल एवं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक और अपमानजनक शीर्षकों के साथ खबरें प्रकाशित की गईं. शिकायत में आरोप लगाया गया कि ऐसा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से किया गया.
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा थाना प्रभारी सिरगिट्टी को अपराध पंजीबद्ध कर शीघ्र वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे.विवेचना में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दीपक टंडन की संलिप्तता पाए जाने पर उसे रायपुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया है- पंकज कुमार पटेल,एएसपी सिटी
अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी
गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पहले भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. प्रकरण में आरोपी के मोबाइल में हनी बैजर पोर्टल से संबंधित एवं अन्य कई आपत्तिजनक फोटो वीडियो और ऑडियो क्लिप प्राप्त होने पर आरोपी के दोनों मोबाइल भी जब्त किए गए हैं. ब्लैकमेलिंग एवं उगाही संबंधी आरोपों, डिजिटल सामग्री समेत अन्य नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है. विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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