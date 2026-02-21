ETV Bharat / state

खबर का असर, MP बोर्ड का गलत पेपर बांटने का मामला, छात्रों को मिलेगा परीक्षा का दूसरा मौका

ग्वालियर : आठवीं और 5वीं कक्षा की एमपी बोर्ड परीक्षा में छात्रों को गलत प्रश्न पत्र देने के मामले में ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. मामले में जिले के प्रभारी कलेक्टर ने स्कूल और शिक्षा विभाग के बीआरसीसी को नोटिस जारी किया है. साथ ही राज्य शिक्षा मंडल को भी छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक प्रतिवेदन भेजा है, जिसके बाद छात्रों को फिर परीक्षा देने का मौका मिलेगा. ईटीवी भारत ने प्रमुखता से रखी थी छात्रों की समस्या शुक्रवार शाम ईटीवी भारत को जानकारी लगी थी कि ग्वालियर के वायुनगर में संचालित एक निजी स्कूल के कक्षा आठवीं और पांचवीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में राज्य एससीईआरटी के स्थान पर एनसीईआरटी सिलेबस का गलत प्रश्न पत्र बांट दिया गया था, जिसके बाद बच्चे अपनी परीक्षा ठीक से नहीं दे पाए और परीक्षा के बाद डॉन बॉस्को स्कूल पर पैरेंट्स ने हंगामा कर दिया. मौके पर पहुंचे ईटीवी भारत से पालकों ने पूरा घटनाक्रम साझा किया और मदद मांगी. जिस पर ईटीवी भारत ने छात्रों की इस समस्या की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की. एससीईआरटी के स्थान पर एनसीईआरटी के दिए गए थे पेपर (Etv Bharat) प्रभारी कलेक्टर ने स्कूल प्रिंसिपल और बीआरसी को जारी किया नोटिस हंगामे के दौरान ही शुक्रवार को यह बात स्पष्ट हो गई थी की, गलत प्रश्न पत्र बंटवाने में इन छात्रों के मूल स्कूल की प्रिंसिपल की वजह से छात्रों के साथ यह स्थिति बनी थी. जब इस बारे में जिला कलेक्टर रुचिका चौहान को अवगत कराया गया तो उन्होंने इस पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था. इसके चलते ग्वालियर के प्रभारी कलेक्टर कुमार सत्यम ने शनिवार को स्कूल और जनपद शिक्षा केंद्र 2 मुरार के बीआरसीसी राकेश शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जिस पर स्कूल ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है.