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रेल यात्रियों के लिए खबर: अकलतरा में चौथी लाइन कनेक्टिविटी के कारण ट्रेनों को किया गया रद्द और रिस्टोर

रेल यात्रियों के लिए खबर ( ETV Bharat )

रायपुर: रेल से सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए रेलवे की ओर से एक सूचना जारी की गई है. सूचना के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत अकलतरा (AKT) स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है. नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) कार्य के कारण पूर्व में निरस्त एवं आंशिक रूप से निरस्त की गई यात्री ट्रेनों को अब रिस्टोर किया जा रहा है. रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है. यह बहाली निर्धारित अवधि के दौरान चरणबद्ध रूप से की गई है.

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