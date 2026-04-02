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रेल यात्रियों के लिए खबर: अकलतरा में चौथी लाइन कनेक्टिविटी के कारण ट्रेनों को किया गया रद्द और रिस्टोर

नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के चलते ट्रेन रद्द और रिस्टोर, अकलतरा में चल रहा चौथी लाइन कनेक्टिविटी का काम

BILASPUR RAILWAY DIVISION
रेल यात्रियों के लिए खबर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 2, 2026 at 10:15 PM IST

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रायपुर: रेल से सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए रेलवे की ओर से एक सूचना जारी की गई है. सूचना के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत अकलतरा (AKT) स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है. नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) कार्य के कारण पूर्व में निरस्त एवं आंशिक रूप से निरस्त की गई यात्री ट्रेनों को अब रिस्टोर किया जा रहा है. रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है. यह बहाली निर्धारित अवधि के दौरान चरणबद्ध रूप से की गई है.

रेल यात्रियों के लिए खबर

रेलवे प्रशासन ने बताया कि अकलतरा में चौथी रेल लाइन के चलते कई ट्रेनों को निरस्त करने के बाद रिस्टोर कर दिया है इसके साथ ही रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है, जिसमें कहा है कि असुविधा से बचने रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES/139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर अपनी यात्रा प्रारंभ करें.



रिस्टोर की गई ट्रेनें

  • गाड़ी संख्या 68737 (रायगढ़–बिलासपुर) मेमू को 3 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक के लिए रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 68738 (बिलासपुर–रायगढ़) मेमू को 3 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 68736 (बिलासपुर–रायगढ़) मेमू को 3 अप्रैल 2026 से 6 अप्रैल 2026 तक रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 68735 (रायगढ़–बिलासपुर) मेमू को 4 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 68746 (रायपुर–गेवरारोड) मेमू को 3 अप्रैल 2026 से 6 अप्रैल 2026 तक रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 68745 (गेवरारोड–रायपुर) मेमू को 4 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 58204 (रायपुर–कोरबा) पैसेंजर को 3 अप्रैल 2026 से 6 अप्रैल 2026 तक रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 58203 (कोरबा–रायपुर) पैसेंजर को 4 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 68734 (बिलासपुर–गेवरारोड) मेमू को 3 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 68733 (गेवरारोड–बिलासपुर) मेमू को 3 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 68732 (बिलासपुर–कोरबा) मेमू को 3 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 68731 (कोरबा–बिलासपुर) मेमू को 3 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.


शॉर्ट टर्मिनेटेड/ओरिजिनेटेड ट्रेनों को किया गया रिस्टोर

  • गाड़ी संख्या 68861 गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू को 4 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार गोंदिया से झारसुगुड़ा तक चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू को 4 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक रिस्टोर कर दी गई है. उस दिन यह यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार झारसुगुड़ा से गोंदिया तक चलेगी.

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