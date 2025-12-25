ETV Bharat / state

इन ट्रेनों के समय में होगा 5 मिनट से 1 घंटे का बदलाव, 1 जनवरी से लागू होगा नया टाइम टेबल

जोधपुर : रेलवे एक जनवरी से ट्रेनों का नया टाइम टेबल जारी करने जा रहा है. इनमें जोधपुर रेल मंडल की 31 ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव होगा. यह बदलाव 5 से 60 मिनट तक का होगा. यात्रियों का सफर भी कम होगा. सर्वाधिक 60 मिनट दिल्ली व जैसलमेर के बीच चलने वाली एक ट्रेन का कम किया गया है. जोधपुर रेल मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य हुए हैं. रेल लाइन के दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन होने से ट्रेनों का संचालन तेज हुआ है. नए टाइम टेबल में इसका असर सामने आएगा. रेलवे ने भगत की कोठी व जोधपुर सिटी स्टेशन से चलने व यहां आकर समाप्त होने वाली 14 ट्रेनों के संचालन समय में 30 मिनट व इससे अधिक का बदलाव किया है.

ट्रेन संख्या 14808 दादर-जोधपुर अब शाम 5.08 बजे आकर 5.10 बजे रवाना होगी. पहले यह साढ़े छह बजे आती थी. ट्रेन संख्या 14893 भगत की कोठी-पालनपुर शाम 6.30 की जगह 7 बजे चला करेगी. ट्रेन संख्या 15624 कामाख्या-जोधपुर रात 9 बजे की जगह 8.30 बजे आएगी. ट्रेन संख्या 20625 चेन्नई-भगत की कोठी दोपहर 12.15 की जगह 11.40 बजे पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 20944 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस अब भगत की कोठी से अपराहन 4.20 की जगह शाम 5.10 बजे रवाना होगी.

इधर, जोधपुर सिटी स्टेशन से चलने वाली सात ट्रेनों के प्रस्थान व आगमन समय में 30 मिनट व इससे ज्यादा का बदलाव हुआ है. ट्रेन संख्या 14823 जोधपुर-रेवाड़ी का जोधपुर से प्रस्थान समय देर रात 1.30 कर दिया गया है. तो ट्रेन संख्या 14087 दिल्ली-जैसलमेर अब शाम 7.20 बजे आकर 7.40 बजे जैसलमेर के लिए प्रस्थान करेगी. मरुधर एक्सप्रेस के तीनों रैक शाम 5.30 बजे जोधपुर पहुंचेंगे तो कामाख्या एक्सप्रेस भी शाम 7.40 बजे जोधपुर पहुंचेगी.