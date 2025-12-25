इन ट्रेनों के समय में होगा 5 मिनट से 1 घंटे का बदलाव, 1 जनवरी से लागू होगा नया टाइम टेबल
रेलवे अपने यात्री परिचालन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. ट्रेनों के समय में 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का अंतर आएगा.
Published : December 25, 2025 at 10:08 AM IST
जोधपुर : रेलवे एक जनवरी से ट्रेनों का नया टाइम टेबल जारी करने जा रहा है. इनमें जोधपुर रेल मंडल की 31 ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव होगा. यह बदलाव 5 से 60 मिनट तक का होगा. यात्रियों का सफर भी कम होगा. सर्वाधिक 60 मिनट दिल्ली व जैसलमेर के बीच चलने वाली एक ट्रेन का कम किया गया है. जोधपुर रेल मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य हुए हैं. रेल लाइन के दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन होने से ट्रेनों का संचालन तेज हुआ है. नए टाइम टेबल में इसका असर सामने आएगा. रेलवे ने भगत की कोठी व जोधपुर सिटी स्टेशन से चलने व यहां आकर समाप्त होने वाली 14 ट्रेनों के संचालन समय में 30 मिनट व इससे अधिक का बदलाव किया है.
ट्रेन संख्या 14808 दादर-जोधपुर अब शाम 5.08 बजे आकर 5.10 बजे रवाना होगी. पहले यह साढ़े छह बजे आती थी. ट्रेन संख्या 14893 भगत की कोठी-पालनपुर शाम 6.30 की जगह 7 बजे चला करेगी. ट्रेन संख्या 15624 कामाख्या-जोधपुर रात 9 बजे की जगह 8.30 बजे आएगी. ट्रेन संख्या 20625 चेन्नई-भगत की कोठी दोपहर 12.15 की जगह 11.40 बजे पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 20944 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस अब भगत की कोठी से अपराहन 4.20 की जगह शाम 5.10 बजे रवाना होगी.
इसे भी पढ़ें: यात्रियों को तोहफा : अमृतसर से गोवा के बीच दिल्ली व कोटा होकर चल रही विंटर स्पेशल ट्रेन
इधर, जोधपुर सिटी स्टेशन से चलने वाली सात ट्रेनों के प्रस्थान व आगमन समय में 30 मिनट व इससे ज्यादा का बदलाव हुआ है. ट्रेन संख्या 14823 जोधपुर-रेवाड़ी का जोधपुर से प्रस्थान समय देर रात 1.30 कर दिया गया है. तो ट्रेन संख्या 14087 दिल्ली-जैसलमेर अब शाम 7.20 बजे आकर 7.40 बजे जैसलमेर के लिए प्रस्थान करेगी. मरुधर एक्सप्रेस के तीनों रैक शाम 5.30 बजे जोधपुर पहुंचेंगे तो कामाख्या एक्सप्रेस भी शाम 7.40 बजे जोधपुर पहुंचेगी.
पांच ट्रेनों में घटेगी 45 मिनट की दूरी : रेलवे ने नए टाइम टेबल में जोधपुर से जुड़ी पांच ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव किया है. इस बदलाव से इन पांच ट्रेनों में 45 मिनट का सफर अब कम हो जाएगा. ट्रेन संख्या 14823 जोधपुर-रेवाड़ी अब जोधपुर से रात 12.45 की जगह 1.30 बजे संचालित होगी और रेवाड़ी मौजूदा समय पर ही पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 14853/14863/14865 वाराणसी-जोधपुर नए टाइम टेबल में शाम 6.15 की जगह 5.30 बजे जोधपुर आएगी. वहीं, ट्रेन संख्या 15624 कामाख्या-जोधपुर एक्सप्रेस 1 जनवरी से रात 9 के स्थान पर 8.15 बजे ही जोधपुर पहुंच जाएगी. इधर, चेन्नई से भगत की कोठी आने वाली ट्रेन संख्या 20625 के यहां पहुंचने में 35 मिनट कम लगेंगे. यह ट्रेन दोपहर 12.15 की जगह 11.40 बजे यात्रियों को भगत की कोठी पहुंचा देगी.
इसे भी पढ़ें: रेलवे ने दी खुशखबरी, कोटा के यात्रियों को मिलेगा लाभ, जानें किन रूटों पर चलेंगी गाड़ियां
15 मिनट पहले रवाना होगी बाड़मेर की ट्रेन : रेलवे के नए टाइम टेबल में कई ट्रेनें मौजूदा समय से पहले रवाना होंगी. ट्रेन संख्या 14895 भगत की कोठी-बाड़मेर एक्सप्रेस अब भगत की कोठी से सुबह 4.30 बजे के स्थान पर 4.15 बजे चला करेगी. यह ट्रेन मौजूदा समय 9.40 बजे से 20 मिनट पहले बाड़मेर पहुंचा देगी. इसी तरह ट्रेन संख्या 74839 भगत की कोठी-बाड़मेर अब अपने मौजूदा समय से दो घंटे पहले चला करेगी. यह ट्रेन भगत की कोठी से शाम 5 बजे की जगह दोपहर 3 बजे रवाना हुआ करेगी.