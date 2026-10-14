20 वर्षीय नव विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने लगाए ससुराल पर गंभीर आरोप
ससुराल पक्ष के मुताबिक घर के पंखे से लटका मिला शव, भाई पहुंचा तो जमीन पर थी लाश, जांच में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 8:58 PM IST
कवर्धा: पंडरिया के कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम हाथमुडी में एक 20 साल की नवविवाहित महिला की संदिग्ध मौत हो गई है. मृतका का नाम गौरी सेन है जिसकी लाश घर के पंखे से लटकी मिली है. मृतका के भाई और मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है.
थाने पहुंचे परिजन
गौरी की शादी महज 6 महीने पहले ग्राम सरायसेत से हाथमुडी निवासी राकेश श्रीवास के साथ हुई थी. ससुराल पक्ष के मुताबिक घर के पंखे में लटकी लाश की जानकारी मिलने के बाद पति और ससुर ने फंदा काटकर शव को नीचे उतारा और इसकी सूचना मायके वालों को दी. वहीं सूचना मिलने के बाद मृतका के भाई और मायके पक्ष के लोग घर पहुंचे तो शव जमीन पर रखा हुआ था. इसके बाद वे सीधा कुंडा थाने पहुंचे और ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है.
फोन पर बताया गया कि तुम्हारी गौरी की तबीयत खराब है, बाद में बताया गया कि गौरी फांसी लगा ली है, जाकर देखने पर पता चला कि उसको नीचे जमीन पर रख दिए थे जो मर चुकी थी, उसको ससुराल पक्ष के द्वारा मार दिया गया है- शंकर सेन, मृतिका का भाई
घटना स्थल पहुंच कर देखा गया कि फांसी लगी जगह से फंदे को काटकर मृतिका को उतारकर दूसरे कमरे में रखा गया था. कार्रवाई करते हुए, पंचनामा तैयार कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने पर आगे की जांच की जाएगी.- पंडरिया एसडीओपी भूपत सिंह
15 दिन में दूसरी घटना
मायके पक्ष का कहना है कि यह मामला आत्महत्या का नहीं है. वहीं पुलिस की टीम भी जांच में जुट गई है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पंडरिया भेज दिया है, शाम होने की वजह से अगले दिन पोस्टमॉर्टम किया जाएगा. हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 15 दिनों के भीतर इस गांव में फांसी लगाने की यह दूसरी घटना है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.