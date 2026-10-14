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20 वर्षीय नव विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने लगाए ससुराल पर गंभीर आरोप

20 वर्षीय नव विवाहिता की संदिग्ध मौत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: पंडरिया के कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम हाथमुडी में एक 20 साल की नवविवाहित महिला की संदिग्ध मौत हो गई है. मृतका का नाम गौरी सेन है जिसकी लाश घर के पंखे से लटकी मिली है. मृतका के भाई और मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है.

ससुराल पक्ष के मुताबिक घर के पंखे से लटका मिला शव, भाई पहुंचा तो जमीन पर थी लाश, जांच में जुटी पुलिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH) थाने पहुंचे परिजन गौरी की शादी महज 6 महीने पहले ग्राम सरायसेत से हाथमुडी निवासी राकेश श्रीवास के साथ हुई थी. ससुराल पक्ष के मुताबिक घर के पंखे में लटकी लाश की जानकारी मिलने के बाद पति और ससुर ने फंदा काटकर शव को नीचे उतारा और इसकी सूचना मायके वालों को दी. वहीं सूचना मिलने के बाद मृतका के भाई और मायके पक्ष के लोग घर पहुंचे तो शव जमीन पर रखा हुआ था. इसके बाद वे सीधा कुंडा थाने पहुंचे और ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है.