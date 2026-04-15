ETV Bharat / state

गिरिडीह में नवविवाहिता का उजड़ा सुहाग, सड़क दुघर्टना में पति की मौत, मातम में बदली खुशियां

गिरिडीह में सड़क दुघर्टना में एक युवक की मौत. एक महीने पहले शादी हुई थी.

File photo of newlywed couple
नव दंपति की फाइल फोटो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 15, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: एक महीने पहले शादी हुई थी. परिवार के लोग खुशी में डूबे हुए थे. दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी मिटी भी नहीं थी कि उसका सुहाग उजड़ गया. पति की सड़क दुघर्टना में मौत हो गई. जिले के बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भरकठ्ठा ओपी की यह घटना है. पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है.

15 मार्च को हुई थी दोनों की शादी

दरअसल, बगोदर के बालक गांव की बेटी का एक महीने में ही सुहाग उजड़ गया है. 15 मार्च को उसकी शादी हुई थी और 15 अप्रैल को उसके पति की सड़क दुघर्टना में मौत हो गई. मौत होने से दोनों परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई.

गांव में पसरा मातम

पति की मौत के बाद नवविवाहिता सहित पूरे परिवार में दुख का माहौल है. इधर, इस घटना को जिसने भी सुना सभी लोगों ने दुख प्रकट किया है. बताया जाता है कि बगोदर के बालक गांव की बेटी की शादी राजधनवार के विवेक पांडेय के साथ 15 मार्च को हुई थी और 15 अप्रैल को जिले के बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भरकठ्ठा ओपी में दो बाइक के बीच हुई टक्कर में विवेक पांडेय की मौत हो गई.

जोरदार टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल हुआ था युवक

घटना की सूचना बालक गांव में आग की तरह फैल गई और परिजनों समेत पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. बताया जा रहा है कि एक बाइक पर कोयला लदा हुआ था और टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर गया. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे. लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

मातम में बदली खुशियां

इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया. मृतक विवेक पांडेय की पहचान धनवार थाना क्षेत्र के खैरवानी निवासी के रूप में हुई है. शादी के कुछ ही दिनों बाद इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली.

ये भी पढ़ें- युवक की मौत के बाद शव को उपायुक्त कार्यालय लेकर पहुंचा पीड़ित परिवार, जानिए क्या है पूरा माजरा

लातेहार में डैम में डूबने से दो युवकों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा

लोहरदगा में सड़क दुर्घटना में दो युवक की मौत, गाड़ी और बाइक की टक्कर से हादसा

TAGGED:

HUSBAND DEATH IN ROAD ACCIDENT
MARITAL LIFE DESTROYED IN GIRIDIH
सड़क हादसे में पति की मौत
नवविवाहिता का सुहाग उजड़ा
NEWLYWED MARITAL LIFE DESTROYED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.