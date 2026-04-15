ETV Bharat / state

गिरिडीह में नवविवाहिता का उजड़ा सुहाग, सड़क दुघर्टना में पति की मौत, मातम में बदली खुशियां

गिरिडीह: एक महीने पहले शादी हुई थी. परिवार के लोग खुशी में डूबे हुए थे. दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी मिटी भी नहीं थी कि उसका सुहाग उजड़ गया. पति की सड़क दुघर्टना में मौत हो गई. जिले के बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भरकठ्ठा ओपी की यह घटना है. पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है.

15 मार्च को हुई थी दोनों की शादी

दरअसल, बगोदर के बालक गांव की बेटी का एक महीने में ही सुहाग उजड़ गया है. 15 मार्च को उसकी शादी हुई थी और 15 अप्रैल को उसके पति की सड़क दुघर्टना में मौत हो गई. मौत होने से दोनों परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई.

गांव में पसरा मातम

पति की मौत के बाद नवविवाहिता सहित पूरे परिवार में दुख का माहौल है. इधर, इस घटना को जिसने भी सुना सभी लोगों ने दुख प्रकट किया है. बताया जाता है कि बगोदर के बालक गांव की बेटी की शादी राजधनवार के विवेक पांडेय के साथ 15 मार्च को हुई थी और 15 अप्रैल को जिले के बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भरकठ्ठा ओपी में दो बाइक के बीच हुई टक्कर में विवेक पांडेय की मौत हो गई.

जोरदार टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल हुआ था युवक