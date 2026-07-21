ETV Bharat / state

शादी के 21 दिन बाद नवविवाहिता का अपहरण, 8 हथियारबंद बदमाशों ने ई-रिक्शा घेरकर उठाया

मुंगेर-जमालपुर मुख्य मार्ग पर 8 हथियारबंद बदमाशों ने ई-रिक्शा घेरकर नवविवाहिता का अपहरण कर लिया. पति और परिजनों की बेरहमी से पिटाई की. पढ़ें-

Munger Woman kidnapped
मुंगेर में अपहरण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 21, 2026 at 10:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले में सोमवार रात शादी के महज 21 दिन बाद एक नवविवाहिता के अपहरण का मामला सामने आया है. आठ हथियारबंद बदमाशों ने मुख्य मार्ग पर ई-रिक्शा को घेरकर बंदूक की नोक पर नवविवाहिता अर्चना कुमारी (20) का अपहरण कर लिया. वारदात के दौरान बदमाशों ने महिला के पति और परिजनों की बेरहमी से पिटाई भी की.

ई-रिक्शा को घेरकर अपहरण: घटना जमालपुर-दौलतपुर पेट्रोल पंप के पास सफियासराय से आगे हुई. परिवार ई-रिक्शा से सफर कर रहा था, तभी तीन बाइक पर सवार आठ हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. बदमाशों ने पहले ई-रिक्शा को रोका और फिर पति आनंद कुमार समेत अन्य परिजनों पर हमला बोल दिया.

बंदूक की नोक पर उठाई नवविवाहिता: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मारपीट के बाद अपराधियों ने 20 वर्षीय अर्चना कुमारी को बंदूक दिखाकर जबरन अपने साथ बिठाया और तेजी से फरार हो गए. घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ कर भी नहीं पाए. पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

21 दिन पहले हुई थी शादी: पीड़ित अर्चना कुमारी खड़गपुर की रहने वाली हैं. उसकी शादी 29 जून को भागलपुर के सुल्तानगंज निवासी आनंद कुमार के साथ हुई थी. शादी के बाद दोनों परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, तभी यह घटना हुई.

पुलिस ने शुरू की छानबीन: जमालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

सभी पहलुओं पर जांच: पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व परिचय, पारिवारिक विवाद या अन्य किसी कारण की भी पड़ताल शुरू कर दी है. एसडीपीओ ने कहा कि हर संभावित पहलू पर जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा. वहीं मुख्य मार्ग पर हथियारबंद बदमाशों द्वारा की गई इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है.

"घटनास्थल का निरीक्षण कर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है. साथ ही पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है."-अभिषेक आनंद, सदर एसडीपीओ

ये भी पढ़ें-

पिता ने बेटी के अपहरण का कराया था FIR, अपराधियों ने सिर पर मारी गोली

सिर में लोहे का कील ठोका.. फिर गला घोंटा, बिहार में मासूम की अपहरण के बाद हत्या

TAGGED:

FAMILY BEATEN UP IN MUNGER
NEWLYWED WOMAN KIDNAPPED
मुंगेर में अपहरण
BIHAR NEWS
MUNGER WOMAN KIDNAPPED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.