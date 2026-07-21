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शादी के 21 दिन बाद नवविवाहिता का अपहरण, 8 हथियारबंद बदमाशों ने ई-रिक्शा घेरकर उठाया

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले में सोमवार रात शादी के महज 21 दिन बाद एक नवविवाहिता के अपहरण का मामला सामने आया है. आठ हथियारबंद बदमाशों ने मुख्य मार्ग पर ई-रिक्शा को घेरकर बंदूक की नोक पर नवविवाहिता अर्चना कुमारी (20) का अपहरण कर लिया. वारदात के दौरान बदमाशों ने महिला के पति और परिजनों की बेरहमी से पिटाई भी की.

ई-रिक्शा को घेरकर अपहरण: घटना जमालपुर-दौलतपुर पेट्रोल पंप के पास सफियासराय से आगे हुई. परिवार ई-रिक्शा से सफर कर रहा था, तभी तीन बाइक पर सवार आठ हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. बदमाशों ने पहले ई-रिक्शा को रोका और फिर पति आनंद कुमार समेत अन्य परिजनों पर हमला बोल दिया.

बंदूक की नोक पर उठाई नवविवाहिता: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मारपीट के बाद अपराधियों ने 20 वर्षीय अर्चना कुमारी को बंदूक दिखाकर जबरन अपने साथ बिठाया और तेजी से फरार हो गए. घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ कर भी नहीं पाए. पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

21 दिन पहले हुई थी शादी: पीड़ित अर्चना कुमारी खड़गपुर की रहने वाली हैं. उसकी शादी 29 जून को भागलपुर के सुल्तानगंज निवासी आनंद कुमार के साथ हुई थी. शादी के बाद दोनों परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, तभी यह घटना हुई.

पुलिस ने शुरू की छानबीन: जमालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.