सीतापुर में नवविवाहिता और उसके प्रेमी की संदिग्ध मौत; पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल
बताया जा रहा है कि दोनों के रिश्ते को लड़की के परिजन स्वीकार नहीं कर रहे थे. इसलिए शादी कर दी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 1:17 PM IST
सीतापुर: जिले के रेउसा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक ही छप्पर के नीचे युवक और उसकी शादीशुदा प्रेमिका के शव अलग-अलग फंदों से लटकते मिले. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग होने की बात सामने आ रही है. युवती की शादी करीब 6 महीने पहले ही हुई थी. वह करवा चौथ पर मायके आई थी. इसके बाद से यहीं रह रही थी. घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
जानकारी के मुताबिक, अमलोरा गांव निवासी दिलीप (22) पुत्र रामकुमार मिश्र और गांव की ही रुचि कुमारी रावत (20) पुत्री प्यारे लाल के बीच काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों के घरों की दूरी महज 50 मीटर बताई जा रही है.
दिलीप अपने पिता के साथ खेती-किसानी में हाथ बंटाता था. रुचि के पिता भी खेतीबाड़ी करते हैं. बताया जाता है कि दोनों के रिश्ते को लड़की के परिजन स्वीकार नहीं कर रहे थे. करीब 6 महीने पहले रुचि की शादी दूसरे युवक से कर दी गई थी. इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी.
बीते 29 अक्टूबर को करवाचौथ के अवसर पर रुचि अपने मायके आई थी. इसके बाद से वह यहीं रह रही थी. इस दौरान दिलीप और रुचि की कई बार मुलाकात भी हुई थी. शुक्रवार रात करीब 10 बजे रुचि, दिलीप से मिलने उसके घर के पास बने छप्परनुमा बैठक में पहुंची थी. दिलीप भी वहीं सो रहा था.
शनिवार सुबह ग्रामीण जब लोग उधर से गुजरे तो छप्पर के नीचे दिलीप और रुचि के शव अलग-अलग फंदों से लटकते दिखाई दिए. यह दृश्य देखकर लोगों में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.
सूचना पर दोनों परिवारों के लोग भी पहुंच गए. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही रेउसा थाना प्रभारी हनुमंत तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की. इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
प्रभारी निरीक्षक हनुमंत तिवारी ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग की जानकारी मिली है. दोनों के शव एक ही छप्पर में अलग-अलग लटके मिले हैं. परिजनों की ओर से दी जाने वाली तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें: पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट, 15 नवंबर से इस वजह से बढ़ेगा जाड़ा