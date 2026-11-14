ETV Bharat / state

सीतापुर में नवविवाहिता और उसके प्रेमी की संदिग्ध मौत; पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल

सीतापुर में नवविवाहिता और उसके प्रेमी की संदिग्ध मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सीतापुर: जिले के रेउसा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक ही छप्पर के नीचे युवक और उसकी शादीशुदा प्रेमिका के शव अलग-अलग फंदों से लटकते मिले. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग होने की बात सामने आ रही है. युवती की शादी करीब 6 महीने पहले ही हुई थी. वह करवा चौथ पर मायके आई थी. इसके बाद से यहीं रह रही थी. घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.