रेवाड़ी में नवविवाहिता ने की खुदकुशी, तीन महीने पहले किया था प्रेम विवाह, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
रेवाड़ी में नवविवाहिता की खुदकुशी का मामला सामने आया है. मामले में मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.
Published : January 17, 2026 at 3:19 PM IST
रेवाड़ी: शहर के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत धक्का बस्ती में एक नवविवाहिता की खुदकुशी का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान करीब 16 वर्षीय मेघा के रूप में हुई है. उसकी तीन महीने पहले लव मेरिज हुई थी. घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.
सुबह नहीं खुला दरवाजा, तब पड़ोसियों को हुआ शक: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो सुबह जब मेघा काफी देर तक घर से बाहर नहीं निकली तो पड़ोसियों को शक हुआ. उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा, तो अंदर मेघा का शव मिला.
चंडीगढ़ गया था पति: पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना के समय मृतका का पति किसी काम के सिलसिले में चंडीगढ़ गया हुआ था. घर में उस वक्त मेघा अकेली थी. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भिजवाया.
परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप: इधर, मौत की सूचना मिलते ही मेघा के परिजन नागरिक अस्पताल पहुंचे और हंगामा किया. परिजनों ने आत्महत्या से इनकार करते हुए मेघा की हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि विवाह के बाद से ही मेघा परेशान थी और उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता था.
जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में मॉडल टाउन थाना प्रभारी रतन लाल ने कहा कि, "पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है. परिजनों को सूचित कर दिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."
