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नवविवाहिता की ससुराल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जांच में जुटी पुलिस

विवाहिता के पिता ने कहा कि वे चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच हो और घटनाक्रम की सच्चाई सामने आए.

Death of Married Woman
पुलिस थाना बोरखेड़ा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 12:54 PM IST

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कोटा: बोरखेड़ा थाना इलाके में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है. वह अपने ससुराल कोटा में ही मौजूद थी. जहां रात में उसकी तबीयत बिगड़ी. इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर गए. अस्पताल में कुछ देर इलाज भी चला, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया. उसकी शादी को 3 महीने ही हुए हैं. सूचना मिलने पर बोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल टेलर जाप्ते के साथ अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे. जहां शव को रखवाया गया है. परिजनों से बातचीत की जा रही है और इस मामले में क्या घटनाक्रम हुआ है, इसकी जांच की जा रही है.

बोरखेड़ा थानाधिकारी टेलर का कहना है कि पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच-पड़ताल में जुटी हुई है. वर्तमान में ससुराल और पीहर पक्ष दोनों से बातचीत की जा रही है. रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी. उल्टियां होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां कुछ देर इलाज के बाद मौत हुई है. मोनिका की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी. मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: पारिवारिक कलह के बीच विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीहर पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

ससुर बोले— रात को बिगड़ी तबीयत: प्रताप नगर सेकंड निवासी मृतका के ससुर गोपाल नागर का कहना था कि मोनिका मूल रूप से बारां जिले के अंता की निवासी है. गत 25 अप्रैल को उनके बेटे पीयूष के साथ उसकी शादी हुई थी. घर में सभी मौजूद थे. रात में सभी लोग खाना खाकर सो गए थे. देर रात 1 बजे उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर आए. वहां उपचार चला, इसके बाद ही उसकी मौत हो गई.

पिता बोले— मामले की हो पूरी जांच: दूसरी तरफ अंता से कोटा पहुंचे मोनिका के पिता बाबूलाल का कहना था कि उन्हें घटनाक्रम के बारे में कुछ भी पता नहीं है. घर पर कौन-कौन मौजूद था, यह भी जानकारी नहीं है. उन्हें सिर्फ मोनिका की मौत की सूचना मिली थी. घटना के समय दामाद पीयूष कहां था, यह भी जानकारी नहीं है. इस मामले में ससुराल पक्ष के लोग ही बता सकते हैं कि क्या हुआ है. वे चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच हो और वास्तविक घटनाक्रम सामने आए.

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