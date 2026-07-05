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दिल्ली में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिवार ने लगाया ससुराल पक्ष पर आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. महिला का शव शनिवार को बी-ब्लॉक की तीसरी मंजिल से नीचे गंभीर अवस्था में मिला था. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

वहीं मृतक महिला के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि शादी को अभी तीन महीने भी पूरे नहीं हुए थे और उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. साथ ही यह भी कहा गया कि इसे किसी और घटना का रूप देने की कोशिश की जा रही है. नवविवाहिता को टॉर्चर किए जाने और गालियां दिए जाने का भी आरोप लगाया. शादी के महज ढाई महीने बाद हुई इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और फिलहाल जांच जारी है.