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दिल्ली में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिवार ने लगाया ससुराल पक्ष पर आरोप

मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. हालांकि मामले में जांच शुरू हो गई है.

नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जांच शुरू
नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जांच शुरू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 5, 2026 at 5:31 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. महिला का शव शनिवार को बी-ब्लॉक की तीसरी मंजिल से नीचे गंभीर अवस्था में मिला था. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

वहीं मृतक महिला के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि शादी को अभी तीन महीने भी पूरे नहीं हुए थे और उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. साथ ही यह भी कहा गया कि इसे किसी और घटना का रूप देने की कोशिश की जा रही है. नवविवाहिता को टॉर्चर किए जाने और गालियां दिए जाने का भी आरोप लगाया. शादी के महज ढाई महीने बाद हुई इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और फिलहाल जांच जारी है.

मृतक महिला के भाई ने बताया कि मेरी बहन पिछले 5 वर्षों से जॉब कर रही थी. मेरी मेरी बहन की मेरी मां से जब आखिरी बार बात हुई थी, तब उसने कहा था कि मैं ड्यूटी से निकल गई हूं और घर जा रही हूं. इसके बाद जब उसे दोबार फोन किया गया तब उसका फोन स्विच्ड ऑफ बता रहा था.

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