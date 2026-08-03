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अल्मोड़ा में वन्यजीव के हमले में 19 साल की नवविवाहिता की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

अल्मोड़ा के सल्ट में फिर वन्यजीव का हमला, 19 वर्षीय नवविवाहिता की मौत, ग्रामीणों में दहशत

Ambulance
एंबुलेंस (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 3, 2026 at 3:51 PM IST

3 Min Read
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अल्मोड़ा: सल्ट विकासखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष का मामला सामने आया है. डभरा सौराल ग्रामसभा के घोड़ीधार तोक में नवविवाहिता पर किसी वन्यजीव ने हमला कर दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. महिला का शव जंगल से बरामद हुआ है. वहीं, इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है. वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. जबकि, हमलावर वन्यजीव की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है.

जानकारी के मुताबिक, डभरा सौराल ग्रामसभा के घोड़ीधार तोक निवासी 19 वर्षीय शालिनी नेगी पत्नी रविंद्र नेगी सोमवार की सुबह घर के पास गोबर फेंकने गई थी. इसी दौरान किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि जानवर उसे जंगल की ओर घसीट ले गया. काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान जंगल से महिला का शव बरामद हुआ. जिसके गले में गहरे घाव के निशान मिले.

वहीं, शव को देखते ही परिजन बिलख उठे. इसके साथ ही घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही वन विभाग, पुलिस और प्रशासन को टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला बाघ ने किया है या गुलदार ने या फिर किसी अन्य वन्यजीव ने. वन विभाग का कहना है कि जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही इसकी आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी.

सल्ट क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी: बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे सल्ट क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. जिसने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल से सटे गांवों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात नहीं हैं. जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है.

पिछले 8 महीने में वन्यजीवों के हमले-

  1. 31 दिसंबर 2025 को खोल्यो क्यारी में 60 वर्षीय बचुली देवी की मौत
  2. 31 मार्च 2026 को तड़म गांव में 60 वर्षीय भीम सिंह की मौत
  3. 3 मई 2026 को बौरड़ा तोक में 55 वर्षीय महिपाल सिंह मेहरा की मौत
  4. 3 अगस्त 2026 को घोड़ीधार में 19 वर्षीय शालिनी नेगी की वन्यजीव हमले में मौत

वन्यजीव को पकड़ने की मांग: वहीं, लगातार हो रही वन्यजीव हमले की घटनाओं से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों ने हमलावर वन्यजीव को जल्द पकड़ने, जंगल से सटे इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने और पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता के साथ उचित मुआवजा देने की मांग की है.

"मृतका के परिजनों को देय ₹10 लाख की अनुग्रह सहायता की धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मानव-वन्यजीव संघर्ष की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती एवं अनुवर्ती कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है."- दीपक सिंह, डीएफओ

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