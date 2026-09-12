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गाजियाबाद में नवविवाहिता की पहली मंजिल से गिरकर मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और छत से नीचे फेंक कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के मुताबिक गौतमबुद्धनगर के भंगेल बेगमपुर निवासी महिला की शादी करीब 6 महीने पूर्व मुरादनगर निवासी गौरव के साथ हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पीड़ित महिला को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था. ससुराल पक्ष द्वारा 30 लाख रुपये कैश और गाड़ी की मांग की गई थी. शादी के बाद से ही लगातार पीड़ित महिला को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था.

पीड़ित महिला ने अपने भाई को इस बारे में विस्तृत रूप से बता रखा था. पीड़ित महिला ने अपने भाई को बताया था कि ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही है और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है.

नवविवाहिता की पहली मंजिल से गिरकर मौत

मृतका के भाई के मुताबिक 7 सितंबर 2026 की रात पीड़ित महिला ने फोन पर रोते हुए बताया था कि उसके साथ मारपीट की जा रही है और उसकी जान को खतरा है. पीड़ित महिला का फोन आने के कुछ देर बाद ही परिवार को सूचना मिली कि पीड़ित महिला छत से नीचे गिर गई है. सूचना मिलते ही परिजन मुरादनगर पहुंचे और पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया. 11 सितंबर की शाम पीड़ित महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई.