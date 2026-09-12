ETV Bharat / state

गाजियाबाद में नवविवाहिता की पहली मंजिल से गिरकर मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

पुलिस के मुताबिक परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मौत किन परिस्थितियों में हुई थी, जांच की जा रही है.

नवविवाहिता की पहली मंजिल से गिरकर मौत
नवविवाहिता की पहली मंजिल से गिरकर मौत (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 6:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और छत से नीचे फेंक कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के मुताबिक गौतमबुद्धनगर के भंगेल बेगमपुर निवासी महिला की शादी करीब 6 महीने पूर्व मुरादनगर निवासी गौरव के साथ हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पीड़ित महिला को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था. ससुराल पक्ष द्वारा 30 लाख रुपये कैश और गाड़ी की मांग की गई थी. शादी के बाद से ही लगातार पीड़ित महिला को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था.

पीड़ित महिला ने अपने भाई को इस बारे में विस्तृत रूप से बता रखा था. पीड़ित महिला ने अपने भाई को बताया था कि ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही है और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है.

नवविवाहिता की पहली मंजिल से गिरकर मौत

मृतका के भाई के मुताबिक 7 सितंबर 2026 की रात पीड़ित महिला ने फोन पर रोते हुए बताया था कि उसके साथ मारपीट की जा रही है और उसकी जान को खतरा है. पीड़ित महिला का फोन आने के कुछ देर बाद ही परिवार को सूचना मिली कि पीड़ित महिला छत से नीचे गिर गई है. सूचना मिलते ही परिजन मुरादनगर पहुंचे और पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया. 11 सितंबर की शाम पीड़ित महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई.

ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

मृतका के भाई की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने पति गौरव और उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मृतका का पति गौरव अपने परिवार के साथ मुरादनगर में रहता है. गौरव के साथ माता-पिता और दो बहनें रहती हैं. पीड़ित महिला के छत से गिरने का वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.

पीड़ित महिला ने कोर्ट मैरिज की थी

गौरव की पीड़ित महिला के साथ सगाई हुई थी, लेकिन शादी से पहले दहेज को लेकर लड़के पक्ष द्वारा रखी गई डिमांड पर लड़की पक्ष ने सहमति जताते हुए सगाई तोड़ दी थी. गौरव के परिवार वालों ने बिना लड़की के परिजनों की गैर मौजूदगी में गौरव की पीड़ित महिला के साथ कोर्ट मैरिज कराई थी. डीसीपी देहात सुरेंद्रनाथ तिवारी के मुताबिक परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी, इसको लेकर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली के सुल्तानपुरी में तीसरी मंजिल से गिरी महिला, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
  2. IIT दिल्ली में दर्दनाक हादसा: 31 वर्षीय छात्र ने छठी मंजिल से कूदकर दी जान, जांच जारी
  3. शादी का झांसा देकर महिला हेड कांस्टेबल को जान देने के लिए उकसाने का आरोप, सहकर्मी गिरफ्तार

TAGGED:

GHAZIABAD WOMAN DIES
NEWLYWED WOMAN DEATH
नवविवाहिता की मौत
दहेज उत्पीड़न मामले
NEWLYWED WOMAN DIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.