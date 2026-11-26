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फटा सिर लेकर थाने पहुंची नवविवाहिता, ससुरालियों पर लगाए गंभीर आरोप

हल्द्वानी क्राइम न्यूज ( ETV Bharat )

हल्द्वानी: शहर की एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और बेरहमी से मारपीट करने के आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने पति, सास, ससुर और दो ननदों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दी है. महिला ने मारपीट का वीडियो भी पुलिस को सौंपा है. मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

शादी के बाद हर लड़की अपने नए घर में खुशहाल जिंदगी की उम्मीद लेकर कदम रखती है, लेकिन हल्द्वानी में सामने आया यह मामला इन उम्मीदों पर सवाल खड़े कर रहा है. यहां एक नवविवाहिता ने अपने ही ससुराल में प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे ससुराल में मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. पीड़िता ने हल्द्वानी कोतवाली में दी गई तहरीर में अपने पति, सास, ससुर और दो ननदों को आरोपी बनाया है.