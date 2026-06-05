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भिलाई में तीन महीने की गर्भवती नवविवाहिता ने दी जान, पुलिस की जांच जारी

भिलाई के खुर्सीपार में एक नवविवाहिता महिला ने जान दे दी. महिला तीन महीने की गर्भवती थी.

Durg Bhilai Police
दुर्ग भिलाई पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 11:10 PM IST

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भिलाई: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में एक नवविवाहिता महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. उसकी उम्र 21 साल थी. महिला का नाम विजय लक्ष्मी साहू उर्फ पायल है. गुरुवार को उसने यह घातक कदम उठाया. पुलिस को महिला के घर से एक नोट भी मिला है. जिसकी भिलाई पुलिस जांच कर रही है.

तीन महीने की गर्भवती थी मृतका

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि महिला तीन महीने की गर्भवती थी. उसकी शादी को अभी 16 महीने हुए थे. परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम तक घर का माहौल पूरी तरह सामान्य था. मृतका की मां उससे मिलने घर आई थीं और रात करीब साढ़े आठ बजे वापस लौट गईं. उस दौरान विजय लक्ष्मी रसोई का काम कर रही थी और परिवार के लोगों से सामान्य बातचीत भी कर रही थी.

दुर्ग भिलाई में महिला की मौत (ETV BHARAT)

गुरुवार रात की घटना

बताया गया कि रात करीब नौ बजे विजय लक्ष्मी अपने कमरे में चली गई और ससुर से कहा कि वह पांच मिनट में बाहर आ जाएगी. काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने उसे आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात करीब 10 बजे कमरे में पहुंचने पर वह मृत मिली. इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.

विजय लक्ष्मी तीन माह की गर्भवती थी और ओपन स्कूल से 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी. वह भविष्य को लेकर योजनाएं बना रही थी और किसी प्रकार की परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी. ऐसे में उसके इस कदम से सभी हैरान हैं- परिजन

घटनास्थल से एक लेटर बरामद हुआ है. फिलहाल उसकी सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू से जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लेटर की जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा- सुखनदंन राठौर, एएसपी

जानकारी के अनुसार विजय लक्ष्मी और शुभम प्रधान ने प्रेम विवाह किया था. दोनों ने आर्य समाज में शादी की थी. शुरुआती विरोध के बाद दोनों परिवारों के बीच संबंध सामान्य हो गए थे.

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