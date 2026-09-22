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सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में नव दम्पत्ति की मौत, इलाके में हड़कंप

नव दम्पत्ति ने चौबीस घण्टे पहले बांसी टेकधर मंदिर में परिजनों की सहमति से शादी की थी.

सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में नव दम्पत्ति की मौत
सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में नव दम्पत्ति की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 6:25 PM IST

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सिद्धार्थनगर: जनपद के बांसी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जनियाजोत में मंगलवार को एक नव दम्पत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, मामले की सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरु कर दी. परिजनों के मुताबिक, दोनों ने चौबीस घण्टे पहले बांसी के टेकधर मंदिर में परिजनों की सहमति से शादी की थी.

सीओ बांसी शुभेंदु सिंह के अनुसार, जनियाजोत गांव के रहने वाले देशराज चौहान और अनीता चौहान की शादी 21 सितंबर को बांसी स्थित टेकधर बाबा मंदिर में परिवारों की सहमति से हुई थी. शादी के बाद दोनों अपने घर पहुंचे थे. जिसके बाद मंगलवार को दोनों नव दम्पत्ति का शव घर के अंदर फंदे से लटकता मिला. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

अनीता का मायका जोगिया कोतवाली क्षेत्र के कड़जहवा गांव में बताया जा रहा है. नवविवाहित दंपत्ति की मौत की सूचना मिलते ही गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई. हालांकि, दंपती ने यह कदम क्यों उठाया या घटना के पीछे क्या कारण रहा, इसका अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है.

सीओ बांसी शुभेंदु सिंह (Photo Credit; ETV Bharat)

सूचना मिलते ही बांसी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

पुलिस क्षेत्राधिकारी बांसी शुभेंदु सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया गया. शव को पीएम के लिए भेज मामले की जांच की जा रही है. हालांकि, घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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