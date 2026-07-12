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बलरामपुर में संदिग्ध हालात में नवविवाहिता दंपती की मौत; कमरे में मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी

बलरामपुर : श्रीदतगंज थाना क्षेत्र के धहरोरा गांव में दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. रविवार को गांव के रहने वाले नवविवाहिता दंपती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. दोनों की शादी 21 मई को हुई थी. शादी के मात्र दो महीने के भीतर दोनों की मौत होने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.





कमरे में मिला युवक का शव : मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि धहरोरा गांव के रहने वाले राकेश (24) का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मिला है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गांव वालों की मदद से दरवाजा तोड़ कर देखा तो राकेश मृत अवस्था में पड़ा हुआ था. बगल में राकेश की पत्नी रोशनी (21) अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी.

परिजनों ने बताया कि महिला रोशनी को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डाक्टरों ने उसे गोंडा के लिए रेफर कर दिया. चिकित्सकों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया. गोंडा ले जाते समय रोशनी की भी मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि दोनों का विवाह 21 मई को हुआ था.