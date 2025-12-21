यमुनानगर में नेशनल हाईवे पर नवविवाहिता का अपहरण, पति पर किया गया जानलेवा हमला
हरियाणा के यमुनानगर में जगाधरी पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े नवविवाहिता का अपहरण कर लिया गया है.
यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर में दिनदहाड़े एक नवविवाहिता का अपहरण और उसके पति पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. तीन कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने नवविवाहित जोड़े की कार रोककर हथियारों से हमला कर दिया और नवविवाहिता को अगवा कर जबरदस्ती कार में अपहरण कर ले गए. वहीं उसके पति पर जानलेवा हमला करने के साथ ही कार में सवार दो बच्चों को भी घायल कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई है.
2 महीने पहले लव मैरिज की थी : नेशनल हाइवे 907 पर ऊर्जनी गांव के पास फिल्मी स्टाइल में एक वारदात सामने आई, जहां नत्थनपुर गांव से कुछ लोग कार में सवार होकर बलौली गांव जा रहे थे. कार में बलौली गांव निवासी मनीष और उसकी पत्नी सबाना भी मौजूद थे जिन्होंने करीब 2 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था. सबाना के परिजन हिंदू युवक से शादी करने पर नाराज़ थे. सुबह 11 बजकर 25 मिनट पर ये वारदात हुई है.
बदमाशों ने कार पर किया हमला : नवविवाहित जोड़ा काफी समय से अपने रिश्तेदारों के घर नत्थनपुर में रह रहा था. रविवार को मनीष के घर पर कार्यक्रम के चलते वो अपने रिश्तेदारों के साथ कार में सवार होकर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव जा रहा था. वहीं इसकी भनक सबाना के परिवार को भी लग गई. तीन कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने जबरदस्ती कार रुकवाकर तेजधार हथियारों से कार पर हमला कर चकनाचूर कर दिया और सबाना को जबरदस्ती अपने साथ ले गए और मनीष को गंभीर रूप से घायल कर दिया.
प्रत्यक्षदर्शी ने क्या बताया ? : कार में सवार नत्थनपुर गांव निवासी माया ने बताया कि " 2 छोटे बच्चों पर भी हमला हुआ है. सबाना के परिवार वालों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है. कार के पीछे से पीछे से लाल रंग की कार ने तेजी से आकर उनका रास्ता रोका और दूसरी तरफ 2 कारें तेजी से आकर रुकी. तीनों कारों में से करीब 15-20 युवक उतरे जिनके हाथों में लोहे की राॅड नुमा हथियार था और आगे के हिस्से में लोहे की चेन फिट थी. चंद सेकंड में कार पर चारों तरफ से हमला कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया. कार में सवार नवविवाहित जोड़े को खींचकर बाहर निकाला गया और बलौली निवासी मनीष पर जानलेवा हमला बोलते हुए उसकी पत्नी सबाना को घसीटते हुए बदमाश अपनी कार में डालकर मौके से फरार हो गए. मनीष की बहन को भी इस दौरान चोट आई है. उन्हें डर लग रहा है कि कहीं बदमाश सबाना की हत्या ना कर दें. मनीष मजदूरी करता है और उसके पिता रुलदा राम सब्जी बेचने का का काम करते हैं."
सबाना के परिवार को शादी से ऐतराज था : परिवार के मुताबिक बलौली निवासी मनीष ने रजपुरा निवासी सबाना से 2 महीने पहले रजिस्टर्ड शादी कर ली थी. लेकिन ये सबाना के परिवार को बर्दाश्त नहीं था. शादी के बाद दोनों सेफ हाउस में रहे और वहां से आकर अपनी रिश्तेदारी में नत्थनपुर रहने लगे. इस बीच सबाना के परिवार वाले कई बार बलौली गांव में मनीष के परिवार से उनकी बेटी वापस करने की बात करते रहे. लेकिन सबाना को नहीं भेजा गया.
15 से 20 बदमाश थे : वहीं कार ड्राइवर ने बताया कि अचानक से बदमाशों ने उसकी कार के आगे कारें लगा दी जिसके चलते उसे अपनी कार रोकनी पड़ी. कार रुकते ही उन कारों में से 15-20 नकाबपोश उतरे और कार पर हथियारों से हमला कर दिया. चंद सेकंड में बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए
पुलिस कर रही जांच : वहीं मौके पर पहुंचे डायल 112 के इंचार्ज अरविंदर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे. प्राथमिक जानकारी में प्रेम विवाह से नाराज नवविवाहिता के परिजनों पर आरोप लगाए जा रहे हैं. स्थानीय थाना पुलिस और अपराध शाखा की टीम भी मौके पर जांच कर रही है.
