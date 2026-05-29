रामनगर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, तीन माह महीने पहले ही हुई थी शादी
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में शुक्रवार को नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 29, 2026 at 7:21 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर से बड़ी खबर सामने आई है. रामनगर के चिल्किया क्षेत्र में आज 29 मई शुक्रवार को नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला की तीन महीने पहले ही शादी हुई थी. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. प्रथम दृष्यता ये मामला आत्महत्या का लग रहा है.
फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार रामनगर के चिल्किया गांव निवासी खीम सिंह का शादी कुछ महीनों पहले ही मधु देवी से हुई थी. शुक्रवार को मधु देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घर के सभी लोग अपने-अपने कामों में व्यस्त थे, तभी मधु देवी ने खौफनाम कदम उठाया और आत्महत्या कर ली.
जानकारी के अनुसार परिजनों को जब मधु काफी देर तक दिखाई नहीं दी तो उन्होंने कमरे में जाकर देखा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया. बताया जा रहा है कि मृतका मधु देवी का विवाह इसी वर्ष 9 फरवरी 2026 को हुआ था. शादी को अभी मात्र तीन महीने ही हुए थे.
मधु का मायका जसपुर क्षेत्र में बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार मृतका का भाई गुरुवार को ही उसे ससुराल छोड़कर गया था, घटना के बाद मायके पक्ष के लोग भी रामनगर पहुंच गए हैं. महिला की शादी को सात वर्ष से कम समय होने के कारण मामले में नियमानुसार नायब तहसीलदार कुंदन पुरी की मौजूदगी में पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की गई.
वहीं पुलिस पूरे मामले के हर पहलू की जांच में जुट गई है. मामले में कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है. मृतका के परिजनों की ओर से यदि कोई तहरीर दी जाती है तो उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी . वहीं नायब तहसीलदार कुंदन पुरी ने बताया कि नियमानुसार शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और मामले की जांच जारी है.
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