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रामनगर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, तीन माह महीने पहले ही हुई थी शादी

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर से बड़ी खबर सामने आई है. रामनगर के चिल्किया क्षेत्र में आज 29 मई शुक्रवार को नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला की तीन महीने पहले ही शादी हुई थी. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. प्रथम दृष्यता ये मामला आत्महत्या का लग रहा है.

फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार रामनगर के चिल्किया गांव निवासी खीम सिंह का शादी कुछ महीनों पहले ही मधु देवी से हुई थी. शुक्रवार को मधु देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घर के सभी लोग अपने-अपने कामों में व्यस्त थे, तभी मधु देवी ने खौफनाम कदम उठाया और आत्महत्या कर ली.

जानकारी के अनुसार परिजनों को जब मधु काफी देर तक दिखाई नहीं दी तो उन्होंने कमरे में जाकर देखा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया. बताया जा रहा है कि मृतका मधु देवी का विवाह इसी वर्ष 9 फरवरी 2026 को हुआ था. शादी को अभी मात्र तीन महीने ही हुए थे.