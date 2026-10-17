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18 साल की नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने प्रताड़ना का लगाया आरोप, 4 महीने पहले हुई थी शादी

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: उत्तराखंड के रामनगर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. महज चार महीने पहले शादी के बंधन में बंधी 18 वर्षीय नवविवाहिता की मौत से परिवार में मातम पसरा है. नवविवाहिता को उसके ससुराल पक्ष के लोग रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. चिकित्सकों के अनुसार नवविवाहिता की गर्दन पर निशान पाए गए हैं. वहीं मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल में प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

मामले में पुलिस ने मृतका के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा. मृतका रामनगर के ऊंटपड़ाव स्थित गैस गोदाम रोड क्षेत्र की रहने वाली थी, उसका मायका जसपुर में है. बताया जा रहा है कि करीब चार महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी. शुक्रवार शाम ससुराल पक्ष के लोग उसे रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.