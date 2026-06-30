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उत्तर प्रदेश की बेटी की करनाल में संदिग्ध मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी

करनाल में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ( ETV Bharat )

करनाल: जिले की इंद्री उपमंडल के गांव खेड़ा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. 20 वर्षीय विवाहिता का शव घर के कमरे में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मृतका के मायके पक्ष को भी सूचना देकर मौके पर बुलाया है. मृतका की शादी इसी वर्ष फरवरी माह में हुई थी और वह अपने पति के साथ ससुराल में रह रही थी. करनाल में शादी के 4 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत (ETV Bharat) चार महीने पहले हुई थी शादी: प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदीनगर की रहने वाली थी. उसकी शादी फरवरी 2026 में गांव खेड़ा निवासी प्रियांशु के साथ हुई थी. शादी के बाद से वह अपने पति और ससुराल पक्ष के साथ गांव खेड़ा में रह रही थी. मंगलवार को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.