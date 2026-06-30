उत्तर प्रदेश की बेटी की करनाल में संदिग्ध मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी
करनाल में शादी के 4 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
Published : June 30, 2026 at 4:09 PM IST
करनाल: जिले की इंद्री उपमंडल के गांव खेड़ा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. 20 वर्षीय विवाहिता का शव घर के कमरे में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मृतका के मायके पक्ष को भी सूचना देकर मौके पर बुलाया है. मृतका की शादी इसी वर्ष फरवरी माह में हुई थी और वह अपने पति के साथ ससुराल में रह रही थी.
चार महीने पहले हुई थी शादी: प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदीनगर की रहने वाली थी. उसकी शादी फरवरी 2026 में गांव खेड़ा निवासी प्रियांशु के साथ हुई थी. शादी के बाद से वह अपने पति और ससुराल पक्ष के साथ गांव खेड़ा में रह रही थी. मंगलवार को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.
घर लौटे पति के उड़े होश: मृतका के ससुर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि घटना के समय वह, उनकी पत्नी और उनका बेटा तीनों काम पर गए हुए थे. दोपहर बाद जब उनका बेटा घर लौटा तो उसने कमरे में खुदकुशी कर ली थी. यह दृश्य देखकर वह घबरा गया और तुरंत परिजनों व पुलिस को सूचना दी गई.
मौके पर पहुंची पुलिस, शुरू हुई जांच: घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी. वहीं सूचना मिलने पर मृतका के मायके पक्ष के लोग भी गांव खेड़ा पहुंच गए. घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: जांच अधिकारी के अनुसार पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.