तीन साल में प्रेम कहानी का अंत, संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, जानिये मामला

पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है. कोई तहरीर भी नहीं दी गई है.

HARIDWAR CRIME NEWS
हरिद्वार क्राइम न्यूज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 30, 2025 at 6:56 AM IST

3 Min Read
हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया. आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए. अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेने के बाद पंचनामे की कार्रवाई करते हुए उसे जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. मामले में अभी पुलिस को तहरीर नही आई है.

पुलिस के अनुसार मामला भट्टीपुर गांव का है. यहां 23 वर्षीय पायल पत्नी मोहित ने गृह क्लेश के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया. हालात बिगड़ने पर ससुराल वालों को इसकी जानकारी हुई तो वह आनन फानन में उसे नजदीक के अस्पताल ले गए. जहां चिकित्सकों ने उसे मृतक घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पायल और मोहित के बीच प्रसंग चल रहा था. तीन वर्ष पूर्व ही दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते शादी कर ली थी.

शुक्रवार को दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई. अनबन होने के बाद मोहित घर से बाहर चला गया. इस बीच ही पायल ने गुस्से में आकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है. पुलिस को कोई तहरीर भी नहीं दी गई है.

पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया महिला ने जहरीले पदार्था का सेवन कर लिया. इसकी सूचना मिलते ही मौके पर जाकर शव को कब्जे में लिया गया. शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

तीन साल में प्रेम कहानी का अंत: बताया जा रहा है कि पायल और मोहित का पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. तीन साल पहले ही दोनों ने शादी की थी. शादी के कुछ दिन तो सब ठीक रहा लेकिन फिर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा. शुक्रवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई. फिर पायल ने जहरीला पदार्थ गटक लिया. इस तरह से पायल की मौत के साथ ही दोनों के बीच वर्षों से चली आ रही प्रेम कहानी का शादी के महज तीन साल बाद ही अंत हो गया. पुलिस अभी हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

हरिद्वार क्राइम न्यूज
हरिद्वार में विवाहिता की मौत
हरिद्वार में महिला की मौत
HARIDWAR CRIME NEWS

