हरिद्वार में नवविवाहिता और किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पड़ताल में जुटी पुलिस

हरिद्वार: दो अलग अलग क्षेत्रों में एक नवविवाहिता और किशोरी की मौत का मामला सामने आया है. सूचना पाकर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा. फिलहाल पुलिस दोनों घटनाओं की पड़ताल में जुटी है. पांच महीने पहले ही नवविवाहिता की लव मैरिज शादी हुई थी.

सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा के मुताबिक मूल रूप से लखीमपुर खीरी यूपी निवासी एक परिवार सिडकुल के औरंगाबाद में किराए पर रहता है. परिवार के सदस्य सिडकुल की अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं. घटना देर रात की है, जब पुलिस को कलियर थाना क्षेत्र स्थित धनौर अस्पताल से सूचना मिली की एक नाबालिग ने विषाक्त पदार्थ गटक लिया है, जहां अस्पताल में उसकी मौत हो गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर नाबालिग के शव को कब्जे में लिया. जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया में पुलिस की पूछताछ में मालूम हुआ कि दो दिन पहले भाई ने उसे फोन चलाने से मना किया था, जिस बात से वह नाराज हो गई थी और रात में इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ है. बहन अक्सर फोन पर बात करती थी, जिस बात पर भाई नाराज रहता था. पहले भी कई बार उसने बहन को फोन चलाने के लिए मना किया था. फिलहाल पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.