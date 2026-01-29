पति से विवाद के बाद नाराज नवविवाहिता ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
चतरा में नवविवाहिता ने खुदकुशी की है. पति से विवाद के बाद महिला अपने मायके में रह रही थी.
चतराः जिले के टंडवा थाना क्षेत्र की नवाडीह उर्फ तेलियाडीह पंचायत के असनालेबड़ गांव के जंगल में एक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली है. मृत महिला की पहचान केंवटा गांव निवासी सेवाकी भुईयां की 18 वर्षीय पुत्री सुनिका कुमारी के रूप में की गई.
घटना के संबंध में मृतका के पिता सेवाकी भुईयां ने बताया कि उसकी पुत्री सुनिका कुमारी ने एक-डेढ़ माह पहले खुद की मर्जी से सदर थाना क्षेत्र के बधार गांव निवासी बुटानी भुईयां के प्रेम विवाह किया था. शादी के कुछ दिनों बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था.
पिता ने बताया कि सरस्वती पूजा के दिन पुत्री के साथ उसके पति बुटानी भुईयां ने मारपीट की थी. जिसके बाद सुनिका मायके आ गई थी. रविवार को वह अपनी पुत्री सुनिका के बधार गांव स्थित ससुराल में पंचायती के लिए जाने वाले थे. उन्होंने बताया कि गुरुवार की दोपहर दो बजे के करीब उसकी पुत्री ईंट भट्ठा वाले स्थान से फोन पर बात करते निकली थी और दो घंटे बाद जंगल में उसकी लाश मिली. वहीं घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.
जांच में जुटी पुलिस
इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार, थाना प्रभारी अनिल उरांव, एसआई नवमी सिंह, एसआई दिलेश्वर पासवान और एसआई बाबूलाल टोप्पो घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं. घटनास्थल से सुनिका का एंड्रॉयड फोन और चप्पल बरामद किया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.
एसडीपीओ ने की पुष्टि
वहीं घटना को लेकर एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि पुलिस की टीम घटना के हर संभावित पहलुओं की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि मृतका के पिता के द्वारा घटना से संबंधित कारणों को बताया गया है, जिसके आधार पर पुलिस प्राथमिक दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल करेगी और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी.
