लखनऊ में रिश्तेदारों ने की छेड़खानी; पत्नी को मायके ले जाकर दिया तीन तलाक, पति समेत छह पर FIR
वजीरगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है.
Published : January 20, 2026 at 9:52 PM IST
लखनऊ : राजधानी के वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अपने चचिया ससुर और ननदोई पर छेड़खानी का आरोप लगाया है. महिला ने दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने, बेरहमी से पीटने के बाद सरेआम तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है.
छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज : वजीरगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति समेत छह लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
'एक कार और ब्रांडेड सामान की मांग की' : पीड़िता के मुताबिक, राजाजीपुरम के एक युवक के साथ उसका निकाह जनवरी 2025 को हुआ था. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही सास, ननद, ननदोई और चचिया ससुर दहेज के लिए ताने देने लगे. आरोप है कि ससुरालवालों ने दहेज में एक कार और ब्रांडेड सामान की मांग की थी. पीड़िता का आरोप है कि चचिया ससुर और ननदोई उसके साथ छेड़खानी करते थे.
पीड़िता का आरोप है कि शिकायत करने पर पति ने पिटाई कर दी. आरोप है कि 27 अप्रैल को पीड़िता के सिर पर भारी हथियार से वार कर दिया, जिससे उसके गंभीर चोट आ गई. आरोप है कि 26 मई को पति अपनी पत्नी को उसके मायके लेकर पहुंचा. परिजनों के सामने ही उसने पत्नी को तीन तलाक बोलकर वहां से चला गया.
