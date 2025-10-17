ETV Bharat / state

नवविवाहित जोड़े के अपहरण का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, विशेष पीठ शनिवार को करेगी सुनवाई

प्रयागराज: शादी कर हाईकोर्ट में सुरक्षा मांगने आए नवविवाहित जोड़े के कोर्ट के बाहर से अपहरण की वारदात को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए शनिवार को विशेष पीठ गठित की है. शनिवार को मामले की सुनवाई होगी. यह जोड़ा इसी सप्ताह की शुरुआत में अदालत में पेश होने के तुरंत बाद गायब हो गया था. बाद में पता चला कि लड़की के परिजन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए.

लड़की के पिता पर किडनैप करने का आरोप: न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले पर संज्ञान लेते पुलिस को रश्मि और शाने अली को शनिवार, 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे अदालत संख्या 43 में पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि कल कार्यदिवस नहीं है. फिर भी, प्रतिवादी कपल को इस न्यायालय में पेश करें. कार्यालय न्यायालय की बैठक के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा.

हाईकोर्ट से निकलने के बाद कपल हुआ लापता: जोड़े के लापता होने के बाद तहसीम और एक अन्य ने अधिवक्ता अली बिन सैफ के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की. याचिका में आरोप लगाया गया है कि बालिग दंपति, शाने अली और रश्मि, 15 अक्टूबर को उच्च न्यायालय परिसर से निकलने के बाद लापता हो गए थे.