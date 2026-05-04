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सड़क दुर्घटना में नवविवाहित जोड़े की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों का प्रदर्शन

जेसीबी ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. ग्रामीणों के मुताबिक जेसीबी नाबालिग चला रहा था.

ROAD ACCIDENT SURAJPUR
सूरजपुर एक्सीडेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 4, 2026 at 8:53 AM IST

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सूरजपुर: ओडगी थाना क्षेत्र के ठरगी गांव निवासी 24 वर्षीय लल्लू चंद्र चेरवा अपनी 22 वर्षीय पत्नी अंजु लता के साथ बाइक से ओडगी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान पालदलौनी और ओडगी के बीच कुल्लू घाटिया के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार जेसीबी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई.

नवविवाहित दंपती की मौत के बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश देखा गया. ग्रामीणों ने ओडगी में प्रदर्शन शुरू कर दिया. जिसके बाद पुलिस प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा. पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीण उग्र हो गए. लोगों ने आरोप लगाया कि एक नाबालिग जेसीबी को चला रहा था, इस वजह से ये हादसा हुआ. ग्रामीणों ने वाहन मालिक पर भी लापरवाही का आरोप लगाया. ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व मुआवजे की मांग की.

सूरजपुर में सड़क हादसे में नवविवाहित जोड़े की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन

मौके पर पहुंचे सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि एकलव्य स्कूल में निर्माण काम चल रहा है, जिसमें जेसीबी से काम चल रहा है. जेसीबी में कुछ खराबी होने की वजह से चालक उसे बनाने ले जा रहा था, इसी दौरान उसने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी. जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए औऱ मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

ठेकेदार के पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के बाद शांत हुआ प्रदर्शन

मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और लोगों को समझाइश दी. जेसीबी मालिक और संबंधित ठेकेदार ने पीड़ित परिवार को डेढ़ लाख रुपए की राहत राशि दी. इसके बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से प्रदर्शन खत्म हुआ. एसडीओपी ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है.

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