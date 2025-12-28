ETV Bharat / state

सीतापुर में 22 दिन पहले जिस मंदिर में लिये थे सात फेरे, वहीं पर दे दी जान, नवविवाहित जोडे़ ने की थी लव मैरिज

सीतापुर : जिले के हरगांव थाना में रविवार की सुबह एक नवविवाहित जोड़े ने मंदिर प्रांगण में खुदकुशी कर ली. करीब 22 दिन पहले दोनों ने इसी मंदिर में सात फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने हर पहलू को लेकर जांच शुरू कर दी है.

इंस्पेक्टर हरगांव बलवंत शाही का कहना है कि प्रथम दृष्टया खुदकुशी का मामला प्रतीत हो रहा है. परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है. उन्होंने बताया कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला है कि लहरपुर कोतवाली इलाके के बस्तीपुरवा निवासी खुशीराम (22) का मोहिनी (20) से कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों के परिजन उनके रिश्ते से राजी नहीं थे. काफी समझाने-बुझाने के बाद दोनों के परिजन राजी हुए. 6 दिसम्बर को हरगांव थाना इलाके के अनिया कलां स्थित मंदिर में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दोनों का प्रेम विवाह हुआ था.