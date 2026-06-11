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जयराम ठाकुर से मिलने पहुंचे नव निर्वाचित जिला परिषद खुश विक्रम सेन, 2027 में भाजपा से उम्मीदवारी की चर्चाओं ने पकड़ा जोर

शिमला: जिला परिषद के चुनाव में चमियाणा वार्ड से क्योंथल रियासत के राजा खुश विक्रम सेन ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है और पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध के उम्मीदवार को रिकॉर्ड मतो से हराया ही. वही, विक्रम सेन गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मिलने पहुंचे. राजघराने से ताल्लुक रखने वाले खुश विक्रम सेन बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष के आवास पर पहुंचे.

जिला परिषद चुनाव में खुश विक्रम सेन ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह के करीबी को करीब 10 हजार मतों के अंदर से हराया था. जिसके बाद अब उनकी इस मुलाकात को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. इसी के साथ 2027 में कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर उनकी उम्मीदवारी की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं.