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जयराम ठाकुर से मिलने पहुंचे नव निर्वाचित जिला परिषद खुश विक्रम सेन, 2027 में भाजपा से उम्मीदवारी की चर्चाओं ने पकड़ा जोर

क्योंथल रियासत के राजा खुश विक्रम सेन ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह के करीबी जिला परिषद चुनाव में रिकॉर्ड वोटो से हराया.

खुश विक्रम सेन ने जयराम ठाकुर से की मुलाकात
खुश विक्रम सेन ने जयराम ठाकुर से की मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 5:20 PM IST

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शिमला: जिला परिषद के चुनाव में चमियाणा वार्ड से क्योंथल रियासत के राजा खुश विक्रम सेन ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है और पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध के उम्मीदवार को रिकॉर्ड मतो से हराया ही. वही, विक्रम सेन गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मिलने पहुंचे. राजघराने से ताल्लुक रखने वाले खुश विक्रम सेन बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष के आवास पर पहुंचे.

जिला परिषद चुनाव में खुश विक्रम सेन ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह के करीबी को करीब 10 हजार मतों के अंदर से हराया था. जिसके बाद अब उनकी इस मुलाकात को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. इसी के साथ 2027 में कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर उनकी उम्मीदवारी की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं.

इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए युवा जिला परिषद सदस्य खुश विक्रम सेन ने कहा, 'देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वही, होगा जो जनता चाहेगी. लोकतंत्र आम लोगों से बनता है और आम लोगों के लिए है. वे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सम्मान करने और उन्होंने पार्टी के लिए जो जीत हासिल की है, उसे उन्हें समर्पित करने पहुंचे हैं. चुनाव में उन्होंने लोगों का विश्वास जीता है और अब पूरे जोर शोर से आगे बढ़ेंगे'.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, 'खुश विक्रम सेन शानदार जीत के बाद उनके बीच आए हैं. युवा विक्रम सेन ने अपने जिला परिषद बोर्ड से शानदार जीत हासिल की. साथ ही ये प्रदेश सरकार के लिए भी एक संदेश है. पंचायती राज चुनाव में जनता ने खोज खोज कर भाजपा कार्यकर्ताओं को जीतने और कांग्रेस के लोगों को हराने का काम किया. राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के वर्चस्व वाले क्षेत्र में ही कांग्रेस की हार हुई है. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लोगों की हार हुई है. वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के युवा साथी का इतनी बड़ी जीत हासिल करना बड़ा संदेश है'.

ये भी पढ़ें: "कांग्रेस सरकार में पहले भ्रष्टाचार की चर्चाएं, अब अटैचियों का जिक्र", जयराम ने सीएम सुक्खू पर कसा तंज

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