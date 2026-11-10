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चुनावी रंजिश में नवनिर्वाचित सरपंच से मारपीट, समर्थकों ने वैर थाने पर किया हंगामा

थाने के सामने जमा समर्थक ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : जिले के वैर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत समराया में चुनावी रंजिश को लेकर नव निर्वाचित सरपंच रणधीर सिंह के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलते ही सरपंच के समर्थकों में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर वैर थाने पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. करीब डेढ़ घंटे तक थाने में हंगामा और नारेबाजी होती रही. इस दौरान आक्रोशित समर्थकों ने सड़क जाम करने का प्रयास भी किया. समर्थकों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने और सरपंच को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की.