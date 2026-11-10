चुनावी रंजिश में नवनिर्वाचित सरपंच से मारपीट, समर्थकों ने वैर थाने पर किया हंगामा
समर्थकों का कहना है कि चुनाव के बाद रंजिश के चलते जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाया जाना गंभीर मामला है.
Published : November 10, 2026 at 7:13 PM IST
भरतपुर : जिले के वैर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत समराया में चुनावी रंजिश को लेकर नव निर्वाचित सरपंच रणधीर सिंह के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलते ही सरपंच के समर्थकों में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर वैर थाने पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. करीब डेढ़ घंटे तक थाने में हंगामा और नारेबाजी होती रही. इस दौरान आक्रोशित समर्थकों ने सड़क जाम करने का प्रयास भी किया. समर्थकों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने और सरपंच को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की.
नवनिर्वाचित सरपंच रणधीर ने बताया कि वो गांव में पानी निकासी की समस्या को लेकर लोगों से बातचीत कर रहे थे उसी समय यह घटना हुई. उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए बताया कि वो पूर्व में पुलिस को ज्ञापन भी सौंप चुके थे. वैर थाना प्रभारी जगदीश ने बताया कि सरपंच के साथ मारपीट की घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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जानकारी के अनुसार समराया ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच रणधीर सिंह के साथ चुनावी रंजिश के चलते मारपीट की गई. घटना के बाद मामला केवल मारपीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठने लगे. दरअसल, सरपंच ने 8 नवंबर को ही वैर थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था. इसमें उन्होंने चुनावी रंजिश के चलते विवाद की आशंका जताते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की थी. साथ ही संभावित घटनाक्रम को देखते हुए समय रहते आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया था.
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मारपीट की घटना के बाद सरपंच समर्थकों ने इसी पुराने ज्ञापन को आधार बनाकर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए. उनका कहना था कि जब सरपंच पहले ही संभावित विवाद की जानकारी पुलिस को दे चुके थे, तब भी समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए. समर्थकों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़े और सरपंच के साथ मारपीट की घटना हो गई.
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घटना से नाराज समर्थक थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. काफी देर तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई. भीड़ ने सड़क पर आवागमन बाधित करने का प्रयास भी किया. समर्थकों का कहना है कि चुनाव के बाद रंजिश के चलते जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाया जाना गंभीर मामला है. ऐसे में आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ सरपंच की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.
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