अभिनंदन सह सम्मान समारोह: नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षदों को किया गया सम्मानित
दुमका में नगर निकाय चुनाव जीतकर आए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया.
Published : April 14, 2026 at 6:05 PM IST
दुमकाः डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर निजी संस्थान के द्वारा नगर निकाय चुनाव जीतकर आए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया.
पटेल सेवा संस्थान बासुकीनाथ की ओर से बासुकीनाथ में नगर निगम देवघर एवं नगर पंचायत बासुकीनाथ के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए अभिनंदन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया.
इस कार्यक्रम में देवघर के मेयर रवि राउत, बासुकीनाथ नगर पंचायत की अध्यक्ष वीणा देवी, उपाध्यक्ष रोहित कुमार राव सहित वार्ड पार्षदों को अंगवस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया गया.
देवघर के मेयर रवि राउत ने बताया कि पटेल सेवा संस्थान बासुकीनाथ के द्वारा सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके लिए मैं संस्थान का आभार जताता हूं. उन्होंने बताया कि बाबाधाम देवघर एवं बासुकीनाथ शहर का विकास करना ही प्रमुख लक्ष्य है. बाबा धाम एवं बासुकीनाथ आस्था का केंद्र है और यहां पूजा अर्चना के लिए प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का आगमन होता है.
श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा मिले इसको लेकर नगर विकास विभाग से फंड प्राप्त कर देवघर एवं बासुकीनाथ दोनों शहरों का समुचित विकास किया जाएगा. वहीं पटेल सेवा संस्थान बासुकीनाथ के संरक्षक विश्वंभर राव ने बताया कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इस अवसर पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया.
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