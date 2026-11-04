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यूपी की सबसे ताकतवर नई बार एसोसिएशन पॉवर में आई, अध्यक्ष ने कही ये बात...

यूपी की सबसे ताकतवर नई बार एसोसिएशन पॉवर में आई. ( etv bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2026-27 की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही कार्यभार सम्भाल लिया. शपथ ग्रहण के साथ 30 सदस्यीय कार्यकारिणी प्रभाव में आ चुकी है. इस दौरान बार का कामकाज एल्डर कमेटी देख रही थी. मंगलवार शाम चार बजे हाई कोर्ट क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित समारोह में पूर्व अध्यक्ष और राज्य सभा सांसद राधा कांत ओझा भी शामिल है. हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को भी शामिल होना था, मगर किन्हीं कारणों से यह दोनों उपस्थित नहीं हो सके.



नए अध्यक्ष ने कही ये बात: शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉ सीपी उपाध्याय ने वकीलों का समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। बार बेंच के बीच चल रहे मौजूदा तनाव की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि चौराहे पर एक मूर्ति लगी है जिसके एक हाथ में तराजू, एक हाथ में तलवार और आंखों काली पट्टी बांधी है. इसे देखते सभी है मगर इसकी गरिमा को भूल गए हैं. उन्होंने कहा हाई कोर्ट में चल रहे सिंड्रोम को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा बार और बेंच एक दूसरे को सम्मान दे. अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी ओर से एक पुर्जी पर मिली शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी. इसके पश्चात नवनिर्वाचित महासचिव संतोष कुमार मिश्र ने शपथ ली. उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं ने जिस उम्मीद के साथ उनको चुनाव जिताया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे.