यूपी की सबसे ताकतवर नई बार एसोसिएशन पॉवर में आई, अध्यक्ष ने कही ये बात...
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने ली शपथ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:01 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2026-27 की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही कार्यभार सम्भाल लिया. शपथ ग्रहण के साथ 30 सदस्यीय कार्यकारिणी प्रभाव में आ चुकी है. इस दौरान बार का कामकाज एल्डर कमेटी देख रही थी. मंगलवार शाम चार बजे हाई कोर्ट क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित समारोह में पूर्व अध्यक्ष और राज्य सभा सांसद राधा कांत ओझा भी शामिल है. हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को भी शामिल होना था, मगर किन्हीं कारणों से यह दोनों उपस्थित नहीं हो सके.
नए अध्यक्ष ने कही ये बात: शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉ सीपी उपाध्याय ने वकीलों का समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। बार बेंच के बीच चल रहे मौजूदा तनाव की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि चौराहे पर एक मूर्ति लगी है जिसके एक हाथ में तराजू, एक हाथ में तलवार और आंखों काली पट्टी बांधी है. इसे देखते सभी है मगर इसकी गरिमा को भूल गए हैं. उन्होंने कहा हाई कोर्ट में चल रहे सिंड्रोम को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा बार और बेंच एक दूसरे को सम्मान दे. अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी ओर से एक पुर्जी पर मिली शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी. इसके पश्चात नवनिर्वाचित महासचिव संतोष कुमार मिश्र ने शपथ ली. उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं ने जिस उम्मीद के साथ उनको चुनाव जिताया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे.
सांसद ने दी नसीहत, बैंड उतरने के बाद अधिवक्ता के साथ कोई नहीं होता
शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य सभा सांसद राधा कांत ओझा ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो ही पद होते है एक मुख्य न्यायाधीश का और दूसरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का. इन दोनों की जिम्मेदारी है कि हाई कोर्ट सुचारू रूप से चले. उन्होंने कहा वर्तमान समय में धीरज, धैर्य और मित्रता की जरूरत है. आप सब मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करें कि जो स्थिति आई है इसे समाप्त किया जाए, आपस में बात करके मौजूदा समस्या का समाधान निकाला जाए. उन्होंने याद दिलाया कि बार के लोकप्रिय नेता रहे वीसी मिश्र कहा करते थे कि अधिवक्ता को हर हाल में अपना बैंड बचा कर रखना चाहिए क्योंकि बैंड उतरने के बाद वकील के साथ कोई नहीं होता.
शपथ ग्रहण समारोह में नव निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह यादव,उपाध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित शक्ति सिंह, आशुतोष पांडे, अवनीश कुमार श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष महिला अन्नपूर्णा सिंह चंदेल, रंजना सिंह यादव तथा संयुक्त सचिव प्रशासन आशुतोष त्रिपाठी, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी जयप्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव प्रेस कपिल देव यादव, संयुक्त सचिव महिला शिवांगी भार्गव, कोषाध्यक्ष मुकुल पांडे और ऊष्मा मिश्रा के अलावा कार्यकारिणी पुरुष के पद पर निर्वाचित सौरभ शुक्ला, आचार्य प्रवीण तिवारी, देवाशीष त्रिपाठी, अंकुश यादव ,आदित्य सिंह , चित्रांशु श्रीवास्तव, कृष्ण मोहन सिंह, अखिलेश कुमार शुक्ला, अमित सिंह और कार्यकारिणी सदस्य महिला अदिति पांडे, वंदना सिंह, दिव्या यादव, सोनी गुप्ता और दुर्गा कुमारी ने भी शपथ ली.
कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी श्रीवास्तव, सीएल पांडे ओ पी सिंह, बी के उपाध्याय ,केके द्विवेदी पूर्व महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा मौजूद थे. अध्यक्षता एल्डर कमेटी के अध्यक्ष बीके सिंह ने की चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी, पूर्व अध्यक्ष आई के चतुर्वेदी, अमरेंद्रनाथ सिंह, बीएन मिश्रा, अधिवक्ता ए सी तिवारी, आरपी तिवारी, विक्रम बहादुर सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे.
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