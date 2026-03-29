ETV Bharat / state

केंद्र के सामने उठाएंगे RDG को फिर से शुरू करने का मुद्दा, पैराग्लाइडिंग पर अनुराग ठाकुर का बयान गलत- अनुराग शर्मा

राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद अनुराग शर्मा ने भगवान रघुनाथ मंदिर में शीश नवाया और देश दुनिया के सुख समृद्धि की कामना भी की. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "केंद्र सरकार ने जो RDG बंद की है उसे शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार से बात करेंगे. कांगड़ा में धार्मिक दृष्टि से पर्यटन को विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं. वहां पर भी इन सभी चीजों को लेकर भी वह आने वाले समय में कार्य करेंगे. जिस तरीके से कांगड़ा में चामुंडा देवी बगलामुखी ज्वालामुखी अन्य धार्मिक स्थल है. वैसे ही वहां पर साहसिक पर्यटन की दृष्टि में पैराग्लाइडिंग पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बेहतरीन विकल्प है. जल्द केंद्र में जाकर इन तमाम मुद्दों पर कार्य करेंगे, ताकि प्रदेश को आने वाले समय में विकसित प्रदेश बनाया जा सके."

कुल्लू: RDG बंद होने का मुद्दा हिमाचल की राजनीति में लगातार छाया हुआ है. कुल्लू दोरे पर पहुंचे हिमाचल कांग्रेस से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि, केंद्र सरकार ने प्रदेश की जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद की है उसको फिर से शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा उठाया जाएगा. कांगड़ा को साहसिक और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि में भी कैसे विकसित किया जाए उसको लेकर भी प्रयास किया जाएगा.

'पैराग्लाइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए हिमाचल बेहतर'

ढालपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनुराग शर्मा ने कहा कि, पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों के लिए सैलानी के द्वारा रिस्क बॉन्ड भरा जाता है और यहां पर पैराग्लाइडिंग की गतिविधियां भी प्रशिक्षित पायलट के द्वारा करवाई जाती है. जिस तरह से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा बयान दिया गया कि यहां पर दुर्घटनाएं अधिक होती हैं और सैलानियों की जान चली जाती है. वह बिल्कुल भी सही नहीं है. कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में 2 बार विश्व स्तरीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताएं करवाई गई हैं और यहां पर सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन भी किया, जिसमें दुर्घटनाएं बिल्कुल भी नहीं हुई.

अनुराग शर्मा ने अनुराग ठाकुर के बयान का किया विरोध

अनुराग शर्मा ने कहा कि, "पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधि से हिमाचल में हजारों युवा जुड़े हुए हैं और उससे वह अपना परिवार भी पल रहे हैं. साहसिक गतिविधियों से कई युवाओं को घर द्वार पर रोजगार भी मिल रहा है. हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों के लिए सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं और समय-समय पर पैराग्लाइडिंग पायलट के दस्तावेजों की जांच की जाती है. कभी-कभी अगर कोई दुर्घटना पेश आती है तो वह प्राकृतिक तौर पर ही पेश आती है. क्योंकि हवा का रुख कब बदल जाए इसके बारे में कोई पहले से ही जानकारी नहीं रख सकता है."

हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

अनुराग शर्मा ने कहा कि, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो कदम उठाए हैं, उसे किस तरीके से पूरा किया जाए इसको लेकर भी वह कार्य करेंगे. उन्होंने कहा कि, अगर नियमों में कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए वह उनके साथ हैं. हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को भी प्रयास करने चाहिए. हिमाचल सरकार लगातार साहसिक गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार दे रही है और देश-विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र रहता है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को हाईकमान की मंजूरी, जानें किन नामों को मिली जगह

ये भी पढ़ें: पुरुष बच्चेदानी ऑपरेशन मामला: जयराम ने जारी की मरीजों की लिस्ट, बोले- सनसनी फैलाना चाहते हैं CM सुक्खू