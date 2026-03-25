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नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा के चुनाव को चुनौती, हिमाचल हाईकोर्ट ने सांसद को जारी किया नोटिस

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार सहित भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बुधवार (25 मार्च) को मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अनुराग शर्मा को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता अधिवक्ता विनय शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को 21 मई तक जवाब दायर करने के आदेश जारी किए.

राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा की सदस्यता को हिमाचल हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है. बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने सांसद अनुराग शर्मा समेत राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए हैं. हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सुनवाई की. मामले में प्रतिवादियों से जवाब तलब किया गया है और अगली सुनवाई 21 मई 2026 को होनी है.

प्रार्थी ने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए अनुराग शर्मा के चुनाव को रद्द करने के आदेश जारी किए जाएं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9A के तहत सरकारी अनुबंधों के बने रहने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था. याचिका मांग की गई है कि भारत निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A के तहत झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया जाए. प्रार्थी ने चुनाव आयोग को राज्यसभा सीट के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग भी की है.