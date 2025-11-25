ETV Bharat / state

भाया ने ली विधायक पद की शपथ, जूली बोले-अंता उपचुनाव ने बदलवा दिया मुख्य सचिव

अंता से नवनिर्वाचित विधायक भाया को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अपने कक्ष में दिलाई शपथ.

Devnani administering oath to Bhaya
भाया को शपथ दिलाते देवनानी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 2:56 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: अंता विधानसभा उपचुनाव में 15 हजार वोटों से जीते कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया ने मंगलवार को विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ ली. विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें अपने कक्ष में पद की शपथ दिलाई. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, विधायक अशोक चांदना आदि मौजूद थे.

अंता विधायक ने प्रमोद जैन भाया ने बाद में मीडिया से कहा, 'कांग्रेस हाईकमान ने मुझ पर भरोसा कर टिकट दिया. कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत की. अंता की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया. मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि अंता समेत जनहित के तमाम मुद्दों को विधानसभा के अंदर और बाहर उठाता रहूंगा. सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहूंगा'.

शपथ ग्रहण समारोह के बाद बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: Anta Election Result : कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने चौथी बार लहराया परचम, भाजपा के मोरपाल शुरुआत से नहीं रहे टक्कर में

पैसे बांटने के आरोप पर बोले: अंता चुनाव को लेकर भाया ने कहा, 'सियासत में बयानबाजी और आरोप लगते रहते हैं लेकिन मैं अपने काम पर फोकस रखता हूं.हमारा मकसद क्षेत्र का विकास और लोगों की समाज सेवा करना है'. हमने अंता क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया था और 2 दिसंबर को भी यूरिया की कमी को लेकर धरना देंगे. भाया ने उपचुनाव में पैसे बांटने के आरोपों पर कहा कि यह भाजपा और उनके विरोधियों ने इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया था लेकिन अंता की जनता ने मताधिकार का प्रयोग कर उन्हें जवाब दे दिया.

Congratulations Bhaya
भाया का अभिनंदन (ETV Bharat Jaipur)

नतीजे ने बदलवा दिया मुख्य सचिव: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उपचुनाव से पहले भाजपा के लोग बातें कर रहे थे कि अंता उपचुनाव सेमीफाइनल होगा और 28 में फाइनल लड़ेंगे, लेकिन अंता की जनता ने भाजपा को आईना दिखा दिया. अब इनकी समझ में भी आ गया कि अंता उपचुनाव का परिणाम इतना खतरनाक साबित होगा कि राजस्थान का मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बदलवा दिया. आगे अब मंत्रिमंडल भी बदला जाएगा. 2 साल से भाजपा सरकार ने लोगों को खून के आंसू रुला दिए थे. केवल अपने उद्योगपति मित्रों को जमीनों की बंदरबांट की है और जनता ने उपचुनाव में सरकार को आईना दिखाने का काम किया है.

12 साल में कितने घुसपैठिए पकड़े: SIR पर जूली बोले-राज्य में इसकी कोई जरूरत नहीं थी. अभी यहां 3 साल बाद विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन इस सरकार ने SIR शुरू कर दिया क्योंकि इन्हें निकाय और पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है. राजस्थान में 6 माह बाद या 1 साल के बाद भी SIR किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने आनन फानन में एसआईआर की मंजूरी दी और अब बूथ लेवल ऑफिसर पर अनावश्यक प्रेशर डाला जा रहा है. इनसे सवाल करो तो कहते हैं कि हम घुसपैठियों का पता लग रहे हैं, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि बिहार में एसआईआर कर 70 लाख लोगों के वोट काट दिए. अब उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो घुसपैठियों थे. सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा. केंद्र में 12 साल से भाजपा की सरकार है उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने अब तक कितने घुसपैठिए पकड़े हैं.

पढ़ें:अंता उपचुनाव परिणाम : कांग्रेस की जीत तो भाजपा को लगा बड़ा झटका, एक्सपर्ट ने बताए यह कारण

आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा: कांग्रेस विधायक और अंता उपचुनाव के प्रभारी अशोक चांदना ने कहा कि कांग्रेस में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ काम किया और भाया के 30-40 साल की मेहनत पर जनता ने मुहर लगाई है. आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है. चुनाव में ऐसे आरोप लगाते रहते थे और इसके बिना राजनीति नहीं हो सकती है. जनता इस तरह के आरोप प्रत्यारोप को पसंद नहीं करती है, इसलिए जनता ने अपना जवाब दे दिया है और आगे भी जनता इनको जवाब देगी.

ग्रामीण ओलंपिक बंद किया : पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय शुरू ग्रामीण ओलंपिक को लेकर कहा कि इस सरकार ने दुर्भावना में उसे बंद कर दिया. ग्रामीण ओलंपिक जैसे प्रोजेक्ट से ग्रामीण इलाकों की प्रतिभाएं सामने आई थी.58 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था. इसमें 24 लाख महिलाएं थी.ऐसी योजना से लोगों का मेंटल और फिजिकल इंप्रूवमेंट का पैमाना निकलकर सामने आता है, लेकिन इस सरकार ने उसे बंद कर दिया और हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की जो स्कीम शुरू की थी, उसमें भी बदलाव कर दिया. आज तक किसी को आउट ऑफ टर्न नौकरी नहीं दी, इसलिए यह सरकार खेल और खिलाड़ी दोनों के खिलाफ है.

TAGGED:

BHAIYA WON THE ANTA BY ELECTION
SPEAKER DEVNANI ADMINISTERED OATH
LOP TIKARAM JULIE TAUNTS GOVERNMENT
SARCASM ABOUT SIR IN RAJASTHAN
PRAMOD JAIN BHAYA WAS SWORN IN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनिहारों का रास्ता: यहां लाख की चूड़ियों में दिखती है 300 साल की विरासत, देश-विदेश में है डिमांड

Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.