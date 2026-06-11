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पूनिया बोले- राजस्थान में 'एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी' के माइंडसेट को बदलेंगे, डांगी ने कही ये बड़ी बात

देश में रिक्त हुई तीन राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस के नीरज डांगी, भाजपा के सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को निर्विरोध चुन लिया गया.

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नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद पूनिया और नीरज डांगी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 8:37 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में रिक्त हुई तीन राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस के नीरज डांगी, भाजपा के सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को निर्विरोध चुन लिया गया और प्रमाण पत्र भी दे दिए गए हैं. वहीं, निर्वाचन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान को लेकर तंज कसा और कहा- कांग्रेस में वर्तमान में चल रही खींचतान चल कोई नई बात नहीं है.

आज देश की राजनीति में कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अप्रासंगिक हो गई है. कांग्रेस दिशाविहीन, नेतृत्वविहीन और मुद्दाविहीन हो गई है. इसीलिए राजस्थान कांग्रेस में भी आज खींचतान चल रही है. इसके लिए कोई दोषी नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेता ही दोषी हैं. अशोक गहलोत चर्चा करते हुए बार-बार भाजपा पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं.

किसने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur)

पूनिया ने कहा कि भाजपा कभी भी तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि अपनी पार्टी की खूबियां, विचार उसे सत्ता में लेकर आते हैं. संगठन की ताकत होती है, नेताओं का नेतृत्व होता है. भाजपा कांग्रेस की कमजोरी से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खूबियों से सत्ता में आती है. उन्होंने कहा कि इस बार हम राजस्थान में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी के माइंडसेट को भी बदलेंगे. वैसे कांग्रेस की फूट इसमें हमारे लिए मददगार साबित होगी.

पढ़ें: राज्यसभा चुनाव 2026: सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और नीरज डांगी निर्विरोध निर्वाचित

तोड़फोड़ की परिपाटी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं: कांग्रेस के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में हो रही तोड़फोड़ को लेकर कहा कि हालात इस तरह के नहीं थे. भाजपा की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी. पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड अगर उठाकर देख लें तो हालात तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है.

rajyasabha MP Neeraj Dangi
कांग्रेस सांसद नीरज डांगी (ETV Bharat Jaipur)

इस तरह का कल्चर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. डांगी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही अदावत को लेकर कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट होकर 2028 की लड़ाई लड़ेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के हालात यह हैं कि ढाई साल के भीतर ही सरकार का इकबाल खत्म हो गया है. मुख्यमंत्री और भाजपा के अध्यक्ष गांव में जा रहे हैं तो लोग उन्हें काले झंडे दिखा रहे हैं. यह इस बात का परिचायक है कि लोगों का मोह भंग हो चुका है.

उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता मन बना चुकी है, 28 में बदलाव होना है. डांगी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार केवल देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि आज भाजपा के सांसद दबी जबान में कहते हैं कि बीजेपी के दो शीर्ष नेताओं ने कोई काम नहीं होने दिया.

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