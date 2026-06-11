ETV Bharat / state

पूनिया बोले- राजस्थान में 'एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी' के माइंडसेट को बदलेंगे, डांगी ने कही ये बड़ी बात

नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद पूनिया और नीरज डांगी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में रिक्त हुई तीन राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस के नीरज डांगी, भाजपा के सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को निर्विरोध चुन लिया गया और प्रमाण पत्र भी दे दिए गए हैं. वहीं, निर्वाचन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान को लेकर तंज कसा और कहा- कांग्रेस में वर्तमान में चल रही खींचतान चल कोई नई बात नहीं है. आज देश की राजनीति में कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अप्रासंगिक हो गई है. कांग्रेस दिशाविहीन, नेतृत्वविहीन और मुद्दाविहीन हो गई है. इसीलिए राजस्थान कांग्रेस में भी आज खींचतान चल रही है. इसके लिए कोई दोषी नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेता ही दोषी हैं. अशोक गहलोत चर्चा करते हुए बार-बार भाजपा पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं. किसने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur) पूनिया ने कहा कि भाजपा कभी भी तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि अपनी पार्टी की खूबियां, विचार उसे सत्ता में लेकर आते हैं. संगठन की ताकत होती है, नेताओं का नेतृत्व होता है. भाजपा कांग्रेस की कमजोरी से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खूबियों से सत्ता में आती है. उन्होंने कहा कि इस बार हम राजस्थान में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी के माइंडसेट को भी बदलेंगे. वैसे कांग्रेस की फूट इसमें हमारे लिए मददगार साबित होगी.