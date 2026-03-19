उड़ान कैफे से शुरू होगा अब आसान हवाई सफर, 50 लाख हुई यात्री संख्या

उड़ान कैफे से शुरू होगा अब आसान हवाई सफर, 50 लाख हुई यात्री संख्या
इंदौर एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल (T-1) का ऑनलाइन लोकार्पण 24 मार्च को नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू करेंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 10:01 PM IST
इंदौर: हवाई उड़ान के पहले एयरपोर्ट पर खानपान की महंगी सामग्री से परेशान होने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. दरअसल इंदौर एयरपोर्ट पर पहली बार अब उचित मूल्य का यात्री कैफे शुरू होने जा रहा है. यहां उड़ान के पहले चाय, पोहा और समोसा अब बाजार की सस्ती दरों पर मिल सकेगा. इतना ही नहीं यहां विकसित हुए नए टर्मिनल से अब 10 लाख यात्री अतिरिक्त रूप से उड़ान भर सकेंगे.
एटीआर विमान के जरिए 10 लाख यात्री अतिरिक्त रूप से उड़ान भर सकेंगे
दरअसल इंदौर एयरपोर्ट से हर साल लगभग 40 लाख यात्री उड़ान भरते हैं. फिर भी यात्रियों की डिमांड के अनुसार इस एयरपोर्ट का विस्तार किया जान जरूरी है. यही वजह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब यहां 50 करोड़ रुपये की लागत से नया टर्मिनल विकसित किया है. जहां से एटीआर विमान के जरिए 10 लाख यात्री अतिरिक्त रूप से उड़ान भर सकेंगे.
इंदौर एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के प्रमुख, सांसद शंकर लालवानी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल परिसर में जानकारी देते हुए बताया, इंदौर एयरपोर्ट पर अब नया टर्मिनल (T-1) बनकर तैयार है. जिसका ऑनलाइन लोकार्पण 24 मार्च को नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू द्वारा किया जाएगा. इस नाइट टर्मिनल पर उचित मूल्य दरों वाला उड़ान यात्री कैफे शुरू होगा. उसमें 10 रुपये की चाय, 20 रुपये का समोसा, 20 रुपये की मिठाई और 20 रुपये में ही पोहा मिलेगा.
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इसके अलावा यहां पानी की बोतल 10 रुपये में मिलेगी जिससे यात्रियों को अन्य स्टॉल से महंगी खाद्य सामग्री नहीं खरीदनी पड़ेगी. उन्होंने बताया, वर्तमान विंटर शेड्यूल के अनुसार 16 ATR विमान सेवाओं को इस टर्मिनल से संचालित किया जाना प्रस्तावित है. जिससे प्रतिदिन लगभग 2739 यात्रियों का आवागमन यहां से होगा. इससे न्यू टर्मिनल बिल्डिंग पर पीक समय में पड़ने वाला दबाव कम होगा.
नए टर्मिनल पर ये यह सुविधाएं भी होंगी मौजूद
अब इंदौर एयरपोर्ट टर्मिनल में करीब 400 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, 14 चेक-इन काउंटर, आगमन व प्रस्थान क्षेत्र में आरक्षित लाउंज तथा दिव्यांगजनों के लिए विशेष चेक-इन सुविधा उपलब्ध कराई गई है. साथ ही बड़ी पार्किंग की व्यवस्था भी विकसित की गई है. यात्रियों की सुरक्षा और समय की बचत को ध्यान में रखते हुए टर्मिनल में 3 एक्स-रे मशीनें लगाई गई हैं, जिससे चेकिंग प्रक्रिया तेज होगी.
इसके अलावा आधुनिक सुरक्षा उपकरण भी स्थापित किए गए हैं, जिससे किसी भी संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री का समय रहते पता लगाया जा सके. साथ ही यहां शुरू किये जा रहे अवसर स्टॉल को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इंदौर की महिलाएं संचालित करेंगी. फर्स्ट फ्लोर पर लाइब्रेरी है, जहां कोई भी व्यक्ति पुस्तक दान कर सकता है और यात्री पढ़ सकते हैं.