कोरबा में एक साल के निर्माण में ही ढह गया नाला, विपक्ष ने कमीशनखोरी के लगाए आरोप, कहा- ट्रिपल इंजन का ये हाल
गुणवत्ताहीन निर्माण का आरोप, नाले से शारदा विहार और आसपास के इलाकों का पानी ड्रेन होता है. बरसात में समस्या और विकराल हो सकती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 8:42 PM IST
कोरबा: शहर के वार्ड क्रमांक 14 शारदा विहार का एक बरसाती नाला अचानक ढह गया. इसी नाले के जरिए बरसात का पानी हो या आम लोगों के घरों से निकलने वाला दूषित जल प्रवाहित होता है और शहर से बाहर निकल जाता है. लेकिन इस नाले के एक हिस्से के ढह जाने से पानी लोगों को घरों में घुस रहा है. विपक्ष ने इस घटना के बाद नगर निगम पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.
एक साल पहली हुआ था निर्माण
विपक्ष का आरोप है कि नाले का निर्माण 1 साल पहले ही हुआ था. जिसका इतने कम समय में ढह जाना गुणवत्ताहीन निर्माण का प्रमाण है. नगर पालिक निगम में कमीशनखोरी हावी है. जिसके कारण इस तरह के गुणवत्ताहीन निर्माण हो रहे हैं.
साल भर पहले निर्माण हुआ नाला बुरी तरह से ढह गया है. इसमें साफ तौर पर भ्रष्टाचार प्रमाणित हो रहा है. मैं नगर पालिका निगम से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जो भी दोषी हो, उन्हें सजा दिया जाए.- मुकेश राठौर शहर अध्यक्ष कांग्रेस
लोगों ने की थी शिकायत
शारदा विहार में पिछले बरसात में भी पानी लोगों के घरों तक घुस गया था. अधिक बरसात होने के बाद नाले के संकरा होने के कारण तेजी से जल की निकासी नहीं हो पा रही थी. यहां के स्थानीय लोगों ने भी इसकी शिकायत नगर पालिक निगम की आयुक्त से की थी. तब भी समस्या निर्मित हुई थी. अब यह नाला ढह गया है. जिसके खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है.
ट्रिपल इंजन के सरकार में यह हाल
नगर पालिक निगम में नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू ने भी बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये ट्रिपल इंजल के सरकार का हाल है. महापौर कहती हैं कि कोरबा में सुशासन है, प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है. लेकिन यह नाला 1 साल के भीतर ही ढह गया है. नगर निगम में भ्रष्टाचार हावी है. हर काम में कमीशन खोरी हो रही है.
इस ठेकेदार के जितने भी काम चल रहे हैं. सभी की जांच होनी चाहिए. नाले और सड़क का लेवल एक है, नाला काफी संकरा भी है. जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियों निर्मित हुई है. इस काम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.- कृपाराम साहू, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम कोरबा
तकनीकी पहलुओं पर करेंगे सुधार
कांग्रेस पार्षद दल के मौके पर पहुंचते ही नगर पालिक निगम की कार्यपालन अभियंता रुचि साहू भी मौके पर पहुंची. जिन्होंने विपक्ष के पार्षदों को समझाइश दी और हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया. रुचि ने कहा कि नाले का निर्माण कुछ समय पहले किया गया था. इसमें कुछ तकनीकी खामियां रह गई होगी तो उसकी जांच करेंगे. उसे ठीक करेंगे, ताकि यहां के आसपास के लोगों को सहूलियत हो सके. इस नाले के स्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा.