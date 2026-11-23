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कोरबा में एक साल के निर्माण में ही ढह गया नाला, विपक्ष ने कमीशनखोरी के लगाए आरोप, कहा- ट्रिपल इंजन का ये हाल

कोरबा में एक साल के निर्माण में ही ढह गया नाला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरबा: शहर के वार्ड क्रमांक 14 शारदा विहार का एक बरसाती नाला अचानक ढह गया. इसी नाले के जरिए बरसात का पानी हो या आम लोगों के घरों से निकलने वाला दूषित जल प्रवाहित होता है और शहर से बाहर निकल जाता है. लेकिन इस नाले के एक हिस्से के ढह जाने से पानी लोगों को घरों में घुस रहा है. विपक्ष ने इस घटना के बाद नगर निगम पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.

विपक्ष ने कहा- ट्रिपल इंजन का ये हाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) एक साल पहली हुआ था निर्माण विपक्ष का आरोप है कि नाले का निर्माण 1 साल पहले ही हुआ था. जिसका इतने कम समय में ढह जाना गुणवत्ताहीन निर्माण का प्रमाण है. नगर पालिक निगम में कमीशनखोरी हावी है. जिसके कारण इस तरह के गुणवत्ताहीन निर्माण हो रहे हैं.