यमुनानगर में भारी बारिश से 100 फीट लंबी बाउंड्री वॉल गिरी, ग्रीन पार्क के घरों पर मंडराया खतरा, कॉलोनीवासियों में दहशत
यमुनानगर में बारिश के कारण अस्पताल की नई दीवार गिर गई. इससे ग्रीन पार्क निवासियों में दहशत का माहौल है.
Published : May 4, 2026 at 1:18 PM IST
यमुनानगर: यमुनानगर में बीती रात भारी बारिश के दौरान सिविल अस्पताल की करीब 100 फुट लंबी बाउंड्री वॉल अचानक तेज आवाज के साथ गिर गई. यह दीवार कुछ महीने पहले ही बनाई गई थी. दीवार गिरने से आसपास के ग्रीन पार्क क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है और वे अपने मकानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.
निर्माण पर उठे सवाल: स्थानीय लोगों के अनुसार इस बाउंड्री वॉल का निर्माण अस्पताल भवन के साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करवाया गया था. लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद ही दीवार में दरारें और गैप नजर आने लगे थे. पिछले चार महीनों से इसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी, जिससे इसके गिरने की आशंका पहले से जताई जा रही थी.
शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई: ग्रीन पार्क के निवासियों का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार लिखित शिकायत दी थी. बावजूद इसके समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. अब दीवार गिरने के बाद लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ गई है और वे इसे लापरवाही मान रहे हैं.
स्थानीय लोगों में आक्रोश: घटना के बाद ग्रीन पार्क निवासी सुदर्शन गर्ग ने कहा कि, "हमने कई बार अधिकारियों को दीवार की खराब हालत के बारे में बताया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया." वहीं, संपूर्ण सिंह ने कहा कि, "अगर समय रहते मरम्मत हो जाती तो यह हादसा टल सकता था." इसके अलावा मधु मेहता ने चिंता जताते हुए कहा कि, "अब हमें अपने घरों के नुकसान का डर सता रहा है. खासकर बारिश के मौसम में हमें डर लगा रहता है."
प्रशासन ने दिया आश्वासन: इस पूरे मामले में यमुनानगर की डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. सुशीला सैनी ने कहा कि, "इस मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से बात की गई है और जल्द समाधान किया जाएगा ताकि किसी को नुकसान न हो."
कॉलोनीवासियों में दहशत: वहीं, कॉलोनीवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए. उनका कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश और तेज होगी, जिससे खतरा और बढ़ सकता है.
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