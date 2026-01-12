रांची में नवनियुक्त पदाधिकारियों को सुबोधकांत सहाय का संदेश, संघर्ष के लिए तैयार रहे युवा कांग्रेस
रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शीर्ष नेताओं ने सम्मानित कर उन्हें कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया.
January 12, 2026
रांची: झारखंड युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सम्मानित किया गया. प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू, विधायक सुरेश बैठा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने निर्वाचित होने वाले युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को माला और अंग वस्त्र पहनाते हुए कहा कि कांग्रेस तब मजबूत होगी, जब यूथ कांग्रेस मजबूत होगी.
नई टीम में दिखता है जोश जज्बा
नवनियुक्त युवा कांग्रेस के पार्टी पदाधिकारियों को योग्य एवं सक्षम बताते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि बहुत अच्छी टीम बनी है, इस टीम में पार्टी संगठन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखता है. ऐसे में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की जिम्मेदारी सबसे अधिक है कि पार्टी द्वारा तय कार्यक्रमों को कैसे जनता के बीच ले जाया जाए?
निकाय चुनाव में जुटे सभी नये पदाधिकारी
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती निकट शहरी निकाय चुनाव है. आप सभी को अभी से ही निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाना चाहिए कि कैसे शहरी निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस विचारधारा से आने वाले लोग वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर पंचायत परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बने. उन्होंने आगे कहा कि भले ही यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं होना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी विचारधारा वाले लोग जीत हासिल करें.
युवा होते हैं संगठन की असली ताकत: धीरज साहू
पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू ने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि युवा कांग्रेस ही कांग्रेस की असली ताकत है. युवा जब जनता की आवाज बनेंगे तो इसका सबसे ज्यादा असर समाज पर पड़ेगा. वहीं कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि वह हर तरह से युवा कांग्रेस को सहयोग के लिए तैयार हैं.
मनरेगा, एसआईआर को लेकर रहें तैयार: राजेश कच्छप
इधर, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि युवा कांग्रेस के इस टीम से, पार्टी को काफी उम्मीदें हैं. केंद्र सरकार न सिर्फ जनविरोधी है बल्कि केंद्र सरकार, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार भी कर रही है. मनरेगा को बंद कर दिल्ली की मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वह मजदूर विरोधी है. अभी आने वाले दिनों में एसआईआर होना है, उसमें कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए हमारे बीएलए मुश्तैदी से तत्पर रहेंगे लेकिन युवा कांग्रेस को भी अपनी भूमिका निभानी है कि किसी भी योग्य वोटर का नाम मतदाता सूची से न कटे.
