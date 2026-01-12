ETV Bharat / state

रांची में नवनियुक्त पदाधिकारियों को सुबोधकांत सहाय का संदेश, संघर्ष के लिए तैयार रहे युवा कांग्रेस

रांची: झारखंड युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सम्मानित किया गया. प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू, विधायक सुरेश बैठा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने निर्वाचित होने वाले युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को माला और अंग वस्त्र पहनाते हुए कहा कि कांग्रेस तब मजबूत होगी, जब यूथ कांग्रेस मजबूत होगी.

नई टीम में दिखता है जोश जज्बा

नवनियुक्त युवा कांग्रेस के पार्टी पदाधिकारियों को योग्य एवं सक्षम बताते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि बहुत अच्छी टीम बनी है, इस टीम में पार्टी संगठन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखता है. ऐसे में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की जिम्मेदारी सबसे अधिक है कि पार्टी द्वारा तय कार्यक्रमों को कैसे जनता के बीच ले जाया जाए?

प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों का सम्मान (Etv bharat)

निकाय चुनाव में जुटे सभी नये पदाधिकारी

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती निकट शहरी निकाय चुनाव है. आप सभी को अभी से ही निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाना चाहिए कि कैसे शहरी निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस विचारधारा से आने वाले लोग वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर पंचायत परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बने. उन्होंने आगे कहा कि भले ही यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं होना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी विचारधारा वाले लोग जीत हासिल करें.