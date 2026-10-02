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भाजपा के नवनियुक्त संगठन महामंत्री पवन साय ने संभाला कार्यभार, 2029 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए काम करने का लक्ष्य

भाजपा के नवनियुक्त संगठन महामंत्री का स्वागत (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त संगठन महामंत्री पवन साय आज शाम रांची पहुंचे. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू सहित कई नेताओं ने इस दौरान उनका स्वागत किया.