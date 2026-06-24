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नवनियुक्त RPSC सदस्य बोले- निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा करवाना पहली प्राथमिकता, परीक्षार्थियों को किया आश्वस्त

नवनियुक्त आरपीएससी के सदस्य डॉक्टर संतोष आनंद ने पेपर लीक सहित कई मुद्दों पर ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पढ़िए...

नवनियुक्त आरपीएससी सदस्य डॉक्टर संतोष आनंद
नवनियुक्त आरपीएससी सदस्य डॉक्टर संतोष आनंद (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 1:07 PM IST

3 Min Read
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भीलवाड़ा: हाल ही में राज्य सरकार ने आरपीएससी सदस्य के रूप में भीलवाड़ा के एमएलवी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष आनंद की नियुक्ति की है. डॉ. संतोष आनंद ने कहा कि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद जल्द आरपीएससी सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करूंगा. हमारी पहली प्राथमिकता निष्पक्ष व पारदर्शी रूप से परीक्षा, इंटरव्यू के साथ ही आरपीएससी की ओर से जारी परीक्षा भर्ती कैलेंडर के आधार पर आयोजन करवाना है. वहीं, भर्ती परीक्षार्थियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो परीक्षार्थी मेहनत कर रहा है, उनको काबिलियत के अनुसार स्थान मिलेगा. उनके लिए सारी आरपीएससी टीम संयुक्त रूप से काम कर रही है. संतोष आनंद वर्तमान में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं.

डॉक्टर संतोष आनंद ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. उनकी नियुक्ति के चलते राजस्थान सरकार की नियत और नियति साफ हो गई है, जो शैक्षणिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को आरपीएससी में सदस्य के रूप मे भेजना है. जो बच्चे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको उचित स्थान मिले और अंतिम पंक्ति में खड़े हर छात्र को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, यही मेरा ध्येय है. इसी के लिए हम काम करने वाले हैं.

डॉक्टर संतोष आनंद से खास बातचीत (ETV Bharat Bhilwara)

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वहीं, आरपीएससी पर कभी-कभी पेपर लीक को लेकर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं, जिसको लेकर सदस्य ने कहा कि जितनी भी संवैधानिक संस्था है. अगर नियमानुसार काम के साथ ही सबको समान अवसर प्रदान करने व किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होता है तो निश्चित रूप से आरपीएससी पर प्रश्न उठना ही बेमानी है.

पेपर लीक के सवाल पर संतोष आनंद ने कहा कि अध्यापक नियम के अनुसार काम करता है. उनकी मनोवृत्ति नियम के अनुसार काम करने की है. वह नियम से बाहर जाता ही नहीं है, क्योंकि अध्यापक ही तो सारी दुनिया को दिशा दे रहा है. ऐसे में वो भी भारतीय संविधान व आरपीएससी के नियम से चलेंगे, जिससे सभी को न्याय मिले. निष्पक्ष परीक्षा व निष्पक्ष इंटरव्यू कोई चुनौती नहीं है. अगर नियमानुसार परीक्षा होती है तो कोई चुनौती नहीं है.

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वे खुद आरपीएससी के इंटरव्यू से ही प्राध्यापक बने हैं. पूर्व में आरपीएससी में क्यों गड़बड़ हुई? कहां नियमों की अवहेलना हुई?. उन्होंने कहा कि आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार ही परीक्षा आयोजन करवाना लक्ष्य है. आरपीएससी में जो 2 वर्ष से कैलेंडर जारी कर रखे हैं, उस तय समय पर परीक्षा और इंटरव्यू संपन्न हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि ' अभी कुछ प्रशासनिक दिक्कत के कारण पदभार ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं. ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया है. 2 से 5 दिन में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के आदेश मिलने के बाद जल्द आरपीएससी सदस्य के लिए पदभार ग्रहण करूंगा'.

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