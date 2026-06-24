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नवनियुक्त RPSC सदस्य बोले- निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा करवाना पहली प्राथमिकता, परीक्षार्थियों को किया आश्वस्त

नवनियुक्त आरपीएससी सदस्य डॉक्टर संतोष आनंद ( ETV Bharat Bhilwara )