नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू कल संभालेंगे कार्यभार, कूटनीति की कसौटी पर होगी दिल्ली की राजनीति
दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में 11 मार्च को तरणजीत सिंह संधू शपथ लेंगे.
Published : March 10, 2026 at 3:57 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू की नियुक्ति ने सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है. 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रहे संधू, जिन्होंने वाशिंगटन में भारत के राजदूत के रूप में अपनी धाक जमाई, अब लोक निवास से दिल्ली की जटिल सत्ता को साधेंगे.
निवर्तमान एलजी वीके सक्सेना के लद्दाख स्थानांतरण के बाद, संधू के सामने 11 मार्च को शपथ लेने के साथ ही चुनौतियों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार खड़ी है. उनके शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मुलाकात की. दिल्ली में शासन का स्वरूप अन्य राज्यों से भिन्न है. यहां उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच शक्तियों का टकराव जगजाहिर है.
हालांकि, पिछले साल दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद अभी तक चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच मतभेद सामने नहीं आए हैं. तरनजीत सिंह संधू से पहले के एलजी नजीब जंग, अनिल बैजल से लेकर वीके सक्सेना तक का कार्यकाल आम आदमी पार्टी सरकार के साथ तीखी नोकझोंक और अदालती लड़ाइयों के लिए याद किया जाता है.
दिल्ली के नवनियुक्त माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू जी से आज शिष्टाचार भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत-अभिनंदन किया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 9, 2026
इस मुलाकात के दौरान दिल्ली की प्रगति और जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। पूर्ण विश्वास है कि उनके व्यापक प्रशासनिक अनुभव और कुशल… pic.twitter.com/NPggEsEyKj
दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सेहगल कहते हैं, ''एक कुशल राजनयिक होने के नाते, संधू से उम्मीद की जा रही है कि वे टकराव के बजाय संवाद का रास्ता चुनेंगे. पदभार संभालने से पहले ही तरनजीत सिंह संधू ने संकेत दे दिया है कि उनकी प्राथमिकता दिल्ली को दुनिया की अन्य राजधानियों के समकक्ष खड़ा करना है. दिल्ली के लिए वायु प्रदूषण और यमुना की गंदगी 'नासूर' बन चुकी है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और एनजीटी के निर्देशों के बीच, विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर धरातल पर बदलाव लाना एक बड़ी चुनौती है. इसी तरह जी-20 के दौरान दिल्ली का जो सौंदर्यीकरण हुआ, उसे बरकरार रखना और जलभराव जैसी मौसमी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना सिंधू के एजेंडे में शीर्ष पर होगा.''
"दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत-अभिनंदन किया. इस मुलाकात के दौरान दिल्ली की प्रगति और जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई. पूर्ण विश्वास है कि उनके व्यापक प्रशासनिक अनुभव और कुशल मार्गदर्शन में दिल्ली विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी."- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री
कानून-व्यवस्था और सुरक्षा का मोर्चा
दिल्ली में पुलिस और कानून-व्यवस्था सीधे उपराज्यपाल के अधीन आती है. हाल के वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा, हत्या, और झपटमारी जैसी बढ़ती वारदातों ने पुलिसिंग पर सवाल उठाए हैं. एक पूर्व राजनयिक के रूप में, सुरक्षा और इंटेलिजेंस के प्रति उनका नजरिया वैश्विक हो सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर दिल्ली पुलिस की छवि सुधारना और अपराध दर में कमी लाना उनके लिए अनिवार्य होगा.
कूटनीतिक अनुभव बनाम राजनीतिक दबाव
तरनजीत सिंह संधू का करियर अमेरिका, श्रीलंका और संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर बीता है. वे नगोशिएशन के उस्ताद माने जाते हैं. हालांकि, दिल्ली की राजनीति में प्रोटोकॉल से ज्यादा पॉलिटिक्स हावी रहती है. भाजपा के टिकट पर 2024 में अमृतसर से चुनाव लड़ने का उनका अनुभव उन्हें राजनीति की समझ तो दे चुका है, लेकिन संवैधानिक पद पर रहते हुए निष्पक्षता और सक्रियता के बीच संतुलन बनाना उनकी सबसे बड़ी कला होगी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार ने संधू को उनकी प्रशासनिक पकड़ और क्राइसिस मैनेजमेंट की क्षमता के कारण चुना है.
ये भी पढ़ें: