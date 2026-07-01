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नव नियुक्त सूचना आयुक्तों ने किया पदभार ग्रहण, फिर भी नहीं होगी सूचना आयोग में सुनवाई, जानें कारण

झारखंड में नव नियुक्त चार सूचना आयुक्तों ने अपना पदभार संभाल लिया है. उन्होंने लंबित अपीलों के शीघ्र निपटारे की बात कही.

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झारखंड सूचना आयोग कार्यालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 1, 2026 at 6:04 PM IST

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रांची: सूचना आयुक्तों के पदभार के साथ ही झारखंड का सूचना आयोग गुलजार हो गया है. लोकभवन में शपथ ग्रहण के बाद नवनियुक्त सभी चारों सूचना आयुक्त अनुज सिन्हा, शिवपूजन पाठक, तनुज खत्री और अमूल नीरज खलखो ने कार्यालय आकर पदभार ग्रहण किया. इस मौके पर सूचना आयोग के संयुक्त सचिव सुदेश कुमार वर्मा ने प्रशासनिक औपचारिकता पूरी कराई.

सूचना आयुक्त की नियुक्ति के बावजूद भी सूचना आयोग में फिलहाल सुनवाई नहीं हो पाएगी. इसका कारण है मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का ना होना. हालांकि, संयुक्त सचिव सुदेश कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त के ना होने की वजह से नवपदस्थापित चारों सूचना आयुक्तों में से किसी एक को प्रभारी सूचना आयुक्त बनाए जाने के बाद ही आयोग में सुनवाई शुरू हो सकेगा.

नव नियुक्त सूचना आयुक्तों ने किया पदभार ग्रहण (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां कार्मिक विभाग से अधिसूचित की जायेगी. आयोग में वर्तमान में करीब 23 हजार मामले लंबित हैं, जिनकी सुनवाई आगे होगी.

इस मौके पर नवपदस्थापित सूचना आयुक्त अनुज सिन्हा ने कहा कि सभी चारों सूचना आयुक्त के समन्वय से लंबित मामलों की सुनवाई की प्राथमिकता रहेगी. साथ ही बदलते समय के साथ ऑनलाइन सुनवाई शुरू की जायेगी, जिससे राज्य के दूरदराज से आने वाले प्रशासनिक अधिकारी और याचिकाकर्ता को कोई परेशानी ना हो.

आरटीआई के प्रावधानों के क्रियान्वयन की होगी कोशिश - शिवपूजन पाठक

नवपदस्थापित सूचना आयुक्त शिवपूजन पाठक ने कहा कि आरटीआई के प्रावधानों का क्रियान्वयन की कोशिश की जाएगी. जिस उद्देश्य के साथ आरटीआई कानून बना है, इसका लाभ लोगों को मिले यही बड़ी जिम्मेदारी होगी. नवपदस्थापित सूचना आयुक्त तनुज खत्री और अमूल नीरज खलखो ने भी आरटीआई के तहत लोगों को मिलने वाली सूचना ससमय मिले, इसके लिए आयोग के द्वारा किए जाने वाले प्रयास पर जोर दिया.

तनुज खत्री ने कहा कि यदि प्रशासनिक स्तर पर ही वेबसाइट और डिजिटल माध्यम से लोगों को जानकारी मिल जाए तो आरटीआई के तहत होने वाले अपील की संख्या अपने आप कम हो जाएगी. वहीं अमूल नीरज खलखो ने कहा कि लंबित मामलों की तेजी से सुनवाई होगी, जिससे लोगों को आरटीआई के प्रावधानों का लाभ मिल सके. आयोग के समक्ष लंबे समय से हजारों की संख्या में अपील है, जिसकी सुनवाई आने वाले समय में की जाएगी.

10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं कई अपील

निचले स्तर पर आरटीआई के तहत पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने के कारण आयोग के समक्ष कई ऐसी अपील हैं, जो 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़ी हुई हैं. सूचना आयोग के संयुक्त सचिव सुदेश कुमार वर्मा कहते हैं कि सूचना आयुक्त के नहीं रहने से पूर्व में चल रहे अपील आवेदन 7,657 हैं और शिकायत आवेदन 71 हैं जो पूर्व से लंबित हैं. इसके अलावे नये आवेदनों की संख्या 15,304 हैं.

उन्होंने कहा कि आयोग में 8 मई 2020 तक सुनवाई हुई थी. उसके बाद से सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने की वजह से अपील एवं शिकायत आवेदनों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है. जिस वजह से करीब 23,000 अपील मामले और 400 शिकायत आवेदन लंबित हैं.

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