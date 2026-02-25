ETV Bharat / state

बीकानेर रेंज आईजी ओमप्रकाश ने किया ज्वाइन, संगठित अपराध नियंत्रण को लेकर कही यह बात

बीकानेर रेंज आईजी ओमप्रकाश ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: बीकानेर रेंज आईजी के रूप में आईपीएस ओमप्रकाश ने बुधवार को ज्वाइन किया. ज्वाइनिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में रेंज आईजी ओमप्रकाश ने कहा कि बीकानेर रेंज के श्रीगंगानगर जिले में उनके पदस्थापित रहने का अनुभव रहा है और वे मूल रूप से शेखावाटी के रहने वाले हैं, इसलिए क्षेत्र के बारे में परिचित हैं. रेंज आईजी के रूप में अब संगठित अपराध नियंत्रण को लेकर उनकी प्राथमिकता रहेगी. अपराधों पर नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि आमतौर पर किसी भी बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस मीडिया के माध्यम से जानकारी देती है और वाहवाही भी मिलती है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि समुचित प्रभावी पक्ष रखने में कुछ न कुछ कमी के चलते अपराधी को लाभ मिल जाता है और वह बरी हो जाता है. उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि पुलिस सजा (कन्विक्शन) तक बेहतर काम करे, ताकि अपराधी को इसका लाभ न मिले और अपराध नियंत्रण में सही अर्थों में काम हो. पढ़ें: Bikaner Range IG Action : 8 SHO को 17 चार्जशीट, 3 लाइन हाजिर, 2 ASI सहित 9 निलंबित हार्डकोर अपराधियों और गैंगस्टरों की कुंडली: उन्होंने कहा कि बीकानेर रेंज में दूसरे राज्यों के हार्डकोर अपराधी, गैंगस्टर और यहां उनके संपर्क जो फिरौती, एनडीपीएस और दूसरे अपराधों में लिप्त हैं, ऐसे अपराधियों की पूरी कुंडली का डेटाबेस बनाकर उस पर काम किया जाएगा.