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रेवाड़ी पहुंची कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव, बोलीं - " बेटा सिद्धार्थ आपके हवाले, गलती की तो कान मरोड़ देना"

रेवाड़ी पहुंची कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव ( ETV Bharat )

Sudha Yadav in Rewari : हरियाणा के रेवाड़ी पहुंची कर्नाटक की नवनियुक्त राज्यपाल सुधा यादव ने कहा कि वे कर्नाटक के उत्थान और विकास के उद्देश्य से वहां गई हैं. वे राज्य सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक भावना से काम करेंगी. उन्हें नहीं लगता कि राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव की कोई स्थिति बनेगी क्योंकि इसकी आवश्यकता भी नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्होंने कर्नाटक में बेहतर कार्य करने की भावना के साथ राज्यपाल पद की शपथ ली है. सुधा यादव से जब सवाल किया गया कि अक्सर गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव देखने को मिलता है तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता टकराव नहीं बल्कि मिलकर काम करना है.

भनक तक नहीं थी राज्यपाल बनने की : उन्होंने भरोसा जताया कि आपसी सहयोग से राज्य के विकास के लिए बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं. अपने राज्यपाल बनाए जाने को लेकर सुधा यादव ने कहा कि उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी और ना ही वे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थीं. ऐसे समय में उन्हें यह सूचना मिली जब उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी.