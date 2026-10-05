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रांची में बोले नवनियुक्त भाजपा प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल, 2029 में झारखंड फतह से कोई नहीं रोक सकता

रांचीः झारखंड दौरे पर आए भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल का आज सोमवार को जमकर स्वागत हुआ. दो दिवसीय दौरे के पहले दिन रांची और खूंटी में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ा.

इस दौरान झारखंड प्रदेश के दोनों सह-प्रभारी छत्तीसगढ़ में मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के अध्यक्ष सौरभ सिंह एवं बिहार विधान परिषद की सदस्य निवेदिता सिंह तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी मुख्य रूप से मौजूद रहे.

प्रदेश प्रभारी ने जनजातीय समाज के साथ संगठन के जुड़ाव को लेकर अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में झारखंड भाजपा जनजातीय समाज को और मजबूती के साथ जोड़ेगी और जल्द ही इस परिवर्तन को पूरा देश देखेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा जनजातीय समाज के साथ संवाद, संपर्क को और मजबूत करेगी तथा गांव-गांव तक संगठन की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकार, विकास और कल्याण से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देते हुए संगठन को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास होगा.

खूंटी में प्रदेश प्रभारी ने कहा कि जनजातीय समाज भाजपा की प्राथमिकता है, जनजातीय समाज का कल्याण सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज की उन्नति के लिए बहुत कुछ किया है धरती आबा बिरसा मुंडा की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान को देश जाने इसके लिए उन्होंने उनके जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया. जनजातीय समाज की एक बेटी को राष्ट्रपति बनाया.

रांची से खूंटी पहुंचे प्रदेश प्रभारी ने राज्य में भाजपा सरकार बनाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू में उन्हें नमन करते हुए संकल्प लिया. इस दौरान बिरसा मुंडा के वंशजों से उन्होंने मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना. इस दौरान खूंटी में वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा से प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया.

2029 में झारखंड फतह से कोई नहीं रोक सकता- गजेंद्र सिंह पटेल

नवनियुक्त प्रदेश भाजपा प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल का रांची प्रदेश कार्यालय में जमकर स्वागत हुआ. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ कदम बढ़ाने की जरूरत है, 2029 में झारखंड फतह करने से हम सबों को कोई रोक नहीं सकता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि यह राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां के कार्यकर्ताओं को जो दायित्व और जिम्मेवारी मिली है, उसका उन्हें ईमानदारी से निर्वहन करना है.

प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जब हमने दृढ़ संकल्प लेकर पश्चिम बंगाल जीत लिया, दिल्ली पर फतह हासिल कर ली तो झारखंड में तो हम पहले कई बार सरकार बना चुके हैं फिर यह प्रदेश हम क्यों नहीं जीत सकते हैं? हम सबों को मिलकर झारखंड को गढ़ना है और इसकी दशा एवं दिशा बदलनी है. 2029 में हर हाल में झारखंड फतह करना है, इसी संकल्प के साथ हमें काम करना है.

उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी की खूबियां और कमियों की इमानदारी से समीक्षा करेंगे हम केवल राजधानी मुख्यालय में नहीं बल्कि जिला, विधानसभा से लेकर जरूरत पड़ी तो मंडल स्तर सकारात्मक दृष्टि के साथ काम करेंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा, कार्यकर्ताओं के आधार और विचारधारा पर खड़ी है, सेवा ज्योति संकल्प यात्रा आने वाले समय में प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है, अतः इस कार्यक्रम को पूरे मनोयोग से और अच्छे से करना है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि वे उनके लिए हमेशा उपलब्ध हैं. उन्होंने आगामी 15 नवंबर को आयोजित होने वाली जनजातीय गौरव दिवस को भव्य रूप से मनाने का आह्वान किया. क्योंकि इसी झारखंड की धरती से पूरे देश के जनजातीय समाज में संदेश जाता है.

भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी का रांची में अभिनंदन (ETV Bharat)

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारियों ने अपने कामकाज की शुरुआत झारखंड के वीर सपूत बिरसा मुंडा की जन्मस्थली में जाकर इस पवित्र मिट्टी को नमन कर की, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर झारखंड़ प्रदेश में किये गए कार्यों की अद्यतन जानकारी दी एवं भावी कार्यक्रमों को पूरे मनोयोग से एवं सफलतापूर्वक करने का निर्देश दिया.

इस मौके पर संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा कि संगठन का काम कई प्रक्रिया के रूप में हमेशा चलती रहती है यह संगठन विस्तार की एक प्रक्रिया है उसी निमित अभी कई कार्यक्रम चल रहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाज मे जाना चाहिये और काम करना चाहिए.

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